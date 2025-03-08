Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

Geniş Video İzle

Ramazandan önce günde ortalama 4-5 bin soru geldiği 'Alo fetva hattı'na ramazanda her gün 18 binin üzerinde soru geliyor. En çok soru soran iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken; en çok sorulan sorular ise orucu bozan ve bozmayan şeyler oldu.

08.03.2025 12:51  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, günde 4-5 bin soru alan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nın ramazanda günde 18 binden fazla soruyu cevapladığını açıkladı.

2021'DEN SONRA HERKES AÇILDI

Fetva hattının 2021'e kadar sadece illerin müftülükleriyle sınırlı olduğunu belirten Kılıç, 2021'den itibaren çağrı merkezi sistemine geçiş yaptıklarını, vatandaşların nerede olurlarsa olsun fetva hattına bağlanabildiğini ifade etti.

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

HOCALAR CİDDİ BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ

Her geçen yıl sistemi geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı: "9 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'deki vaizlerimiz arasında seçim yaptık. Bu alanda en iyi çalışan hocalarımızı belirledik ve fetva vaizi olarak görevlendirdik. Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 300 fetva vaizimiz, hizmetleri yürütüyor. Bu hocalarımıza göreve başlamadan önce ciddi eğitim seminerleri verildi. Hitabet, diksiyon, iletişim ve benzeri alanlarda yetkin hale gelerek şu an aktif şekilde görevlerine başladılar."

3 MART PAZARTESİ REKOR KIRILDI

Türkiye'nin neresinde olursa olsun arayanların ortalama 30 saniyede fetva hattına bağlandığını aktaran Kılıç, "Ramazandan önce fetva hattına günde ortalama 4-5 bin soru gelirken, ramazanda her gün 18 binin üzerinde seyrediyoruz. 3 Mart Pazartesi 19 bin 208 soruya cevap vermek suretiyle bu alanda bir rekor kırdık. En çok karşılaştığımız sorular, orucu bozan ve bozmayan meselelerle ilgili" ifadelerine yer verdi.

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

EN ÇOK SORUNUN GELDİĞİ 3 İL

Çağrı merkezi sistemiyle, en çok sorunun hangi ilden geldiğine dair verilerin alındığını ifade eden Kılıç, " İstanbul, nüfus yoğunluğuna paralel olarak en çok soru aldığımız ilimiz. Ankara ve İzmir bunu takip ediyor. Yani Türkiye'nin nüfus yoğunluğuna paralel olarak soru istatistiğinin iller bazında arttığını görüyoruz. İstanbul, günlük 5-6 bin soruyla zirvede yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Normal zamanlarda pazar günleri hizmet vermeyen fetva hattının 09.00-22.00 saatlerinde çalıştığını söyleyen Kılıç, ramazanda aynı saatler arasında haftanın her günü hizmet sağlandığını belirtti. Kılıç, Din İşleri Yüksek Kurulunun bir konuda fetva verirken ciddi araştırma yaptığını ve bunu fetva vaizleriyle paylaştığını kaydetti.

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Alo Fetva Hattı, İstanbul, Ankara, Güncel, Eğitim, İzmir, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • nesha512:
    Hala bu millet orucu neyin bozdugunu bilmiyorsa yazık bize. 86 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Kul hakkı yemek gıybet etmek zulmetmek dolandırmak rüşvet almak vermek faiz yemek orucu bozarmı hocam Bozarsa Türkiye'nin yarısı boşa oruç tutuyor! 71 5 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Büyük sorumluluk orucun bozuldu veya bozulmadı demek :) 37 6 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    cok iyi bir egitimden gectiler orucu ne bozar ne bozmaz .cok muhim 32 10 Yanıtla
  • Behzat:
    hocam bilerek su içmek orucu bozarmi. 13 28 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Oksijen Solumak Orucu Bozar Mı? 19 15 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    vay arkadaş böyle bir hat olduğunu ilk kez duyuyorum. 19 9 Yanıtla
  • mesut özerden :
    yıllardır öğrenemedik orucu ne bozar. kul hakkı yemek bozmuyorsa diğerleri de bozmaz merak etmeyin 19 9 Yanıtla
  • Taner Uluel:
    bırakın bu işleri be kardeşim kelin merhemi olsa kafasına sürer Eğitim şart 11 2 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    İlk okulda ihtibaren dindersini kaldırırsan 40 yaşındaki müslüman orucu ne bozar sabah namazı kaç rekat diye sorar Elbette ülkenin hepsi müslüman değil gayri müslim olanlar girmesin veya onların da dini temel konuları oğretilsin 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:26:28. #7.11#
SON DAKİKA: Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.