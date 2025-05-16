Bodrum'da Fırtına Evin Çatısını Uçurdu - Son Dakika
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Yaşam

Bodrum'da Fırtına Evin Çatısını Uçurdu

Bodrum Pınarbelen Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, yaralanan olmadı.

16.05.2025 16:29
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1) BODRUM'DA EVİN SAC İLE KAPLI ÇATISI FIRTINA NEDENİYLE UÇTU

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarbelen Mahallesi'nde, tek katlı müstakil evin sac ile kaplı çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

----BİLGİ İÇİN----

Haber: Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

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2) DOWN SENDROMLU OĞLUNU SANDALYEDEN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDİDA ETTİĞİ ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

KONYA'da Fadime Yıldız, Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yemek masasından kalkmak istemeyen Down sendromlu oğlu Emircan Yıldız'ı (19) sandalyeden düşürdüğü gerekçesiyle öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 müfettiş görevlendirildi.

Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Down sendromlu Emircan Yıldız, 21 Şubat günü yemek yediği sırada yanına gelen öğretmeni, dersin başladığını belirterek kalkmasını istedi. Yıldız kalkmayınca, öğretmeni Z.B. sandalyeyi çekti. Bu sırada Emircan Yıdız yere düştü. Öğretmeni, Yıldız'ı yaklaşık 10 dakika boyunca yerden kaldırmaya çalıştı, ardından da uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında ise Emircan Yıldız'ın bir süre sonra yerden kalkıp yemekhaneden ayrıldığı görüldü.

AİLE OKULDAN VE ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından okuldan eve gelen Emircan Yıldız'ın ailesi, oğullarının kolundaki çizikleri görünce ne olduğunu sordu. Yıldız ise öğretmeninin yaptığını söyleyince aile okuldan ve öğretmenden şikayetçi oldu.

'EMİRCAN KORKUYOR, EĞİTİM HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINDI'

Aile, Türkiye Down Sendromlular Derneği ile birlikte basın açıklaması yaptı. Anne Fadime Yıldız, "Okullarda bu ilk değil ama son olmasını istiyoruz. Bir anne olarak çok üzgünüm. Artık şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Emircan, okuldan eve geldiğinde kolunda morluklar ve tırnak izleri gördüm. Kimin yaptığını sorduğumda 'hoca yaptı' dedi. Hemen okulla iletişime geçtik. Kamera görüntülerini izledik. Orada açıkça şiddet olduğu belliydi. Sandalyeyi altından çekip düşürdü, tekme attı ve kolunu defalarca hırpaladı. Hatta tırnak izleri hala duruyor. Gidip darp raporu alıp şikayetçi olduk. Eğitim önce sevmekle başlar. Oğlum okula gitmek istemiyor, korkuyor. Öğretmeni ona yine şiddet uygularsa, diye gitmek istemiyor. Eğitim hakkımız elimizden alındı. 2 ay okula gitmedi. Bu sürede okul yönetimi ve öğretmenlerinden bir dönüş almadık. Daha sonra refakat etmek için 1 hafta boyunca ben okula gittim ancak bu durumdan sonra okula hiç gitmek istemiyor. Okul yönetimi tarafından bize bir cephe de oluştu" dedi.

Olayın ardından, Konya Valiliği'nin idari soruşturma başlattığı, konunun araştırılması için de 2 müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bodrum'da Fırtına Evin Çatısını Uçurdu - Son Dakika

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