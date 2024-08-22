Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin

Yaşam

Modelliğin yanı sıra şarkıcılık yapan ve doğaya olan düşkünlüğüyle sık sık adından söz ettiren Tuğba Özay, Bodrum'dan İzmir'e giderken yol kenarında gördüğü çöplere isyan etti.

"SİZ VATAN HAİNİSİNİZ"

Instagram hesabından yol kenarındaki çöpleri göstererek avazı çıktığı kadar bağıran Tuğba Özay, şunları söyledi: "Bafa Gölü'nün girişindeyim ve size korkunç bir manzara göstereceğim. Ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum. Bu kadar iğrenç zihniyetli, pislik insanlarla aynı falan falan değiliz. Yolda çöpler ve burada bir de domuz ölmüş. Allah'ım bu nasıl korkunçluk! Siz vatan hainisiz. Bu nedir, bu nasıl bir zihniyettir? Siz bu doğaya nasıl kıyarsınız? Lan burası anayol burası çöp, moloz dökme yeri mi?"

"VATANDAŞLAR BERBAT BUNU ANLADIM DA YÖNETİMLER NEREDE?"

"Ben artık gerçekten dayanamıyorum. Sizler yüzünden bizim gibi duyarlı insanlar hasta oluyor. Allah biz belanızı versin. Ben sizi küfürsüz nasıl anlatayım? Ben nasıl sinirlenmeyeyim, nasıl bağırmayayım? Sizler nasıl insanlarsınız. Vatan sevgisi, yurttaşlık bilinci diye bir şey var. Nasıl yaparsınız, nasıl kıyarsınız? Aklım almıyor. Buna nasıl izin verilir, bu yolları görmüyor musunuz? Hadi insanlar, vatandaşlar berbat bunu anladım. Ya yönetimler de mi görmüyor bu yolları? Bunlar doğaya ve ülkeye zarar. Bizim gibi duyarlı insanları hasta ettiniz hasta olasınız."