Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin - Son Dakika
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Yaşam

Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin

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Ünlü şarkıcı ve model Tuğba Özay, Bafa Gölü'nün girişinde gördüğü çöplerden dolayı veryansın etti. Çöpleri göstererek avazı çıktığı kadar bağıran Özay, ''İğrenç zihniyetli pislik insanlar. Allah belanızı versin. Beni hasta ettiniz siz de hasta olasınız'' dedi.

22.08.2024 16:03
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Modelliğin yanı sıra şarkıcılık yapan ve doğaya olan düşkünlüğüyle sık sık adından söz ettiren Tuğba Özay, Bodrum'dan İzmir'e giderken yol kenarında gördüğü çöplere isyan etti.

"SİZ VATAN HAİNİSİNİZ"

Instagram hesabından yol kenarındaki çöpleri göstererek avazı çıktığı kadar bağıran Tuğba Özay, şunları söyledi: "Bafa Gölü'nün girişindeyim ve size korkunç bir manzara göstereceğim. Ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum. Bu kadar iğrenç zihniyetli, pislik insanlarla aynı falan falan değiliz. Yolda çöpler ve burada bir de domuz ölmüş. Allah'ım bu nasıl korkunçluk! Siz vatan hainisiz. Bu nedir, bu nasıl bir zihniyettir? Siz bu doğaya nasıl kıyarsınız? Lan burası anayol burası çöp, moloz dökme yeri mi?"

"VATANDAŞLAR BERBAT BUNU ANLADIM DA YÖNETİMLER NEREDE?"

"Ben artık gerçekten dayanamıyorum. Sizler yüzünden bizim gibi duyarlı insanlar hasta oluyor. Allah biz belanızı versin. Ben sizi küfürsüz nasıl anlatayım? Ben nasıl sinirlenmeyeyim, nasıl bağırmayayım? Sizler nasıl insanlarsınız. Vatan sevgisi, yurttaşlık bilinci diye bir şey var. Nasıl yaparsınız, nasıl kıyarsınız? Aklım almıyor. Buna nasıl izin verilir, bu yolları görmüyor musunuz? Hadi insanlar, vatandaşlar berbat bunu anladım. Ya yönetimler de mi görmüyor bu yolları? Bunlar doğaya ve ülkeye zarar. Bizim gibi duyarlı insanları hasta ettiniz hasta olasınız."

Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin
Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin
Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin

Tuğba Özay, Çevre, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Açıkgöz: Haklı diyecek birşey yok yazıklar olsun 87 1 Yanıtla
  • Murat KILIÇ: Canım ablam be helal sana.Su dusuncede olmayan insanlarla dolu bu ulke maalesef 63 1 Yanıtla
  • Beykozlu: Sonuna kadar haklı Avrupada bunu yapan hapis bile yatıyor bırakın para cezasını 45 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Yürüyüşe çıktığım her yerde elimde poşetle pet şişe çöp topluyorum Elimden ancak bu geliyor İlk defa benim kadar üzülen haykıran birini gördüm Maalesef biz Avrupalı değiliz. biz 3 Dünya ülkeleri statüsündeyiz 30 1 Yanıtla
  • yakup suri : Ağzına sağlık Tuğba hanım 29 1 Yanıtla
  • ahmet ak: belediye ler çok güzel çalışıyor.çay 3 tl 25 0 Yanıtla
    VillaUmut: Belediye elbette çöp toplasın da Ahmet Bey, memleketi de bir zahmet ahıra çevirmeyiniz. 3 0
  • Özlem ılgın: doğayı kirletmek vatan hainliğidir net!!! ve doğa gün gelir intikamını alır. abla sonuna kadar haklı. 24 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Haklı 21 0 Yanıtla
  • ROZA BEBE: aman aman aman da nasıl da titiz rolü oynuyor ortam mankeni 1 12 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çöplerin yol kenarına atıldığını gören Tuğba Özay, öfkeden deliye döndü: Allah belanızı versin - Son Dakika
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