Burdur Devlet Hastanesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. KYK yurdunda teknik personel olarak çalışan İsmail Akyaz (39), 3 gün önce ikinci çocuğunun doğumu için hastaneye yatan eşini görmek için hastaneye geldi.
Saat 23.00 sıralarında hastanedeki asansöre binen İsmail Akyaz, fenalaşıp yere yığıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra fark edilen Akyaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Akyaz'a stent takıldı.
Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edilen Akyaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akyaz'ın cenazesinin Kozluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.
Son Dakika › Yaşam › Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti - Son Dakika
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