Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. KYK yurdunda teknik personel olarak çalışan İsmail Akyaz (39), 3 gün önce ikinci çocuğunun doğumu için hastaneye yatan eşini görmek için hastaneye geldi.

ASANSÖRDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Saat 23.00 sıralarında hastanedeki asansöre binen İsmail Akyaz, fenalaşıp yere yığıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra fark edilen Akyaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Akyaz'a stent takıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edilen Akyaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akyaz'ın cenazesinin Kozluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.