Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti

Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti
29.05.2025 15:40
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Burdur'da 39 yaşındaki adam, ikinci çocuğunun doğumu için hastanede yatan eşini görmek için gittiği hastanede, asansörde fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen adam hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. KYK yurdunda teknik personel olarak çalışan İsmail Akyaz (39), 3 gün önce ikinci çocuğunun doğumu için hastaneye yatan eşini görmek için hastaneye geldi.

ASANSÖRDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Saat 23.00 sıralarında hastanedeki asansöre binen İsmail Akyaz, fenalaşıp yere yığıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra fark edilen Akyaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Akyaz'a stent takıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edilen Akyaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akyaz'ın cenazesinin Kozluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, 3-sayfa, Burdur, Sağlık, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eşi hastanede doğum yaparken asansörde hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bayan Asi:
    Ahhh ki Ahhh Rabbim eşine ailesine sabırlar versin :( 1 0 Yanıtla
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