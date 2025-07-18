Düzce'de Atıktan Oyuncak Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Yaşam

Düzce'de Atıktan Oyuncak Müzesi Açıldı

18.07.2025 21:29
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DÜZCE'de, 23 Nisan'da temsili Vali olan Elif Su Tanay'ın (12) geri dönüşüm oyuncaklarının yer aldığı 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' fikri gerçek oldu.

DÜZCE'de, 23 Nisan'da temsili Vali olan Elif Su Tanay'ın (12) geri dönüşüm oyuncaklarının yer aldığı 'Sıfır Atık ve Oyuncak Müzesi' fikri gerçek oldu. 1980'li yıllardan kalma oyuncaklar, ilk ve ortaokul öğrencilerince yapılan eserler, maketler ve çeşitli oyuncakların bulunduğu müze, Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'nde açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Düzce Valiliği tarafından sembolik olarak yapılan makam devir teslim töreninde, temsili vali olan 12 yaşındaki Elif Su Tanay, kentte oyuncak müzesi kurulmasını talep etti. Görevi devralan çocuklardan oluşan yaşıtlarıyla yaptığı il idare kurulu toplantısında, 'Atıktan Oyuncak Müzesi' kurma kararı alındı. Sonrasında Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın öncülüğünde Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi (DÜ), İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde talebin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimince yürütülen KİSSAMU (Kitap, Spor, Sanat, Müzik) projesi kapsamında atıklardan elde edilen malzemeler çocuklar tarafından oyuncaklara dönüştürüldü.

Ayrıca kent genelinde yapılan çağrının ardından muhtarlar, vatandaşlar, kurum müdürleri ve öğrencilerin bağışladığı oyuncaklar, belediye bünyesindeki Bilim Merkezi'nde müze için tahsis edilen alana yerleştirildi. Müzede, 1980'li yıllardan kalma oyuncaklar, ilk ve ortaokul öğrencilerince yapılan eserler, maketler ve çeşitli oyuncaklar bulunuyor.

Oyuncak müzesinin kurulması fikrini ortaya atan Elif Su Tanay, "Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Valimizin koltuğuna oturduğumda, temsili vali olarak koltuğa oturduğumda kalıcı bir karar alabileceğimizi fark ettim. İl idare heyetine fikrimi açtım, çok fikir yürüttük, oyuncaklarla ilgili bir şey yapalım dedik ve oyuncak müzesini kuralım fikrine vardık. Sadece oyuncak müzesi olmasın, büyükler de bize fırsat sunsun, biz de gelecekte kendimizle gurur duyalım dedik. Atıklardan Oyuncak Müzesi kuralım istedik ve kararı aldık. Sayın Valimize aldığımız kararı geliştirip uyguladığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "TÜBİTAK ile beraber Türkiye'nin 12'nci Bilim Merkezini kazandırdık. Sayın Valimiz konuyu bize açtığında çok güzel ve hayırlı bir iş olacağını söyledim. Çok kıymetli müzemizi Düzce'mize kazandırdık. İşin başka boyutu var; çevre, geri dönüşüm, çocukların eğitim boyutu var. Çok maksatlı, çok yönlü bir proje oldu" dedi.

VALİ ASLAN: HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR

Düzce Valisi Selçuk Aslan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her şey bir hayalle başlar. 23 Nisan 2024, çocuk bayramlarımızın güzel bir teamülü vardır. Makamlarımızın hepsini çocuklarımıza devrederiz. Bu seremoniyi icra ederken dedik, tüm çocuklarımızı bir araya getirip, çocuklarımız şehir için neyi değiştirmek ister, neyi hayal eder. Bu toplantıda, kendi aralarındaki istişarede ilimize bir oyuncak müzesi fikrini sundular. Gerçekten çok kıymetli bir fikir. Atık işi sürdürülebilir bir çevre işi. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Sayın Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya bir çağrısı olmuştu. Bu çağrı akabinde, Sıfır Atık diye artık uluslararası marka değere kavuşan çevre mevzuatı noktasında da günden güne tüm Türkiye'yi saran sürdürülebilir çevre anlayışı, geri dönüşüm anlayışımız evlatlarımızın atıklardan oluşan bir oyuncak müzesi ile birleştirildiğinde bizler açısından da ilham verici bir fikir haline geldi."

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, 23 Nisan, Kültür, Sanat, Çevre, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düzce'de Atıktan Oyuncak Müzesi Açıldı - Son Dakika

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