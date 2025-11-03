Bayılan epilepsi hastası gencin telefonunu çaldı - Son Dakika
Yaşam

Bayılan epilepsi hastası gencin telefonunu çaldı

Bayılan epilepsi hastası gencin telefonunu çaldı
03.11.2025 16:30
Bayılan epilepsi hastası gencin telefonunu çaldı
İstanbul Fatih'te 23 yaşındaki epilepsi hastası Ahmet Top apartman girişinde baygınlık geçirdiği sırada bir kişi cebindeki telefonu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler pes dedirtti.

Fatih'te epilepsi hastası engelli Ahmet Top'un (23), apartman girişinde baygınlık geçirdiğini gören bir kişi, cebindeki telefonu alıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRİRKEN TELEFONUNU ÇALDI

Olay, 1 Kasım akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 95 engelli raporu bulunan Ahmet Top, apartman girişinde epilepsi nöbeti geçirerek yere düştü. Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, yerde baygın halde yatan Ahmet Top'u fark edip yanına yaklaştı. Gencin durumunu kontrol eden kişi, daha sonra ceplerini karıştırdı ve Ahmet Top'un cebindeki telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, gencin yardımına koşarak annesine haber verdi.

Bayılan epilepsi hastası gencin telefonunu çaldı

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen bazı kişilerin yerde yatan Ahmet Top'a ilgisiz kaldığı, ardından şüphelinin geri dönerek gencin cebinden telefonunu aldığı anlar yer aldı.

Bayılan epilepsi hastası gencin telefonunu çaldı

"BU HALE Mİ GELDİK, BUNLARI MI YAŞAYACAĞIZ?"

Ahmet Top'un annesi Gülten Top, "Komşu geldi, 'Abla, Ahmet bayılmış' dedi. Her zamanki gibi pansuman malzemesini alıp hemen gittim. 'Bir şey yok' dediler. Onu alıp yan tarafa götürmüşler, biz o sırada olayı bilmiyorduk. Eve götürdüm ama Ahmet sayıklıyordu, sürekli 'telefon, telefon' diyordu. Birkaç saat sonra kendine geldiğinde, 'Anne, bir adam geldi, ceplerimi karıştırdı, sonra telefonumu aldı' dedi. Kulaklık boynunda kalmış. Görüntüleri izleyince her şey ortaya çıktı. Adam önce geçiyor, dokunmuyor. Sonra geri dönüp oğlumun üzerini arıyor ve telefonu alıp gidiyor. Ahmet epilepsi hastası; elinde, ayağında, zekasında sıkıntılar var. Gün içinde kendi kendine gezer, abileriyle çay içer. Kimseye zararı yok. Akşam olunca eve gelir, yemeğini yer. Olay akşam ezanı vaktinde olmuştu, ben de 5-10 dakika sonra eve alacaktım. Yüzde 95 engelli raporu var, karakolda da kayıtlı. Bazen dövüyorlar, biz de şikayetçi oluyoruz. Bu akşam da yeniden şikayetçi olmaya gideceğiz. Kameraları izleyince daha çok üzüldük. Sapa sağlam bir adam, yardıma koşacağı yerde oğlumun telefonunu çalıyor. Bu hale mi geldik yani, bunları mı yaşayacağız? Çok üzgünüm, ben de şeker hastasıyım, şu anda her yerim ağrıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Bayılan epilepsi hastası gencin telefonunu çaldı - Son Dakika

