Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz

12.08.2025 12:19
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi önceden bildiğini söyledi. Manisa'daki Sipil Dağı kuzey kenarındaki faya dikkat çeken Üşümezsoy, İstanbul'da kırılacak fay olmadığını ve 100 yıl büyük deprem beklenmediğini belirterek "En rahat uyuyacağım şehir İstanbul" dedi.

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminden önce yaptığı tahminlerle gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pazar günü yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremi de önceden bildi. Üşümezsoy, Show Haber'e yaptığı açıklamada hem bu depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu hem de Türkiye'de "en rahat uyuyacağı" şehri açıkladı.

"SINDIRGI'DAKİ DEMPREMİ ÖNCEDEN SÖYLEDİM"

Üşümezsoy, "Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta buydu. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.

MANİSA'DAKİ FAY HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

"Korkulacak fay var mı?" sorusuna da yanıt veren Üşümezsoy, Manisa'ya işaret etti. Üşümezsoy, "Manisa üzerinde Sipil Dağı'nın kuzey kenarında olan bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem" ifadelerini kullandı.

"EN RAHAT UYUYACAĞIM ŞEHİR İSTANBUL"

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili soruya ise Üşümezsoy, "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok" dedi. Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu da sözlerine ekledi.

"100 YIL KIRILMAZ GÖRÜNÜYOR"

Olası büyük İstanbul depremi senaryosuna değinen Üşümezsoy, "Bunlar piyano kırılma hikayeleri… O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" diye konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
