Ferdi Tayfur\'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: \'Böbreğimi geri ver\' paylaşımı şoke etti

Yaşam

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, yönetmen ve oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Tayfur'un cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıldı.

MİRASININ BİR KISMINI BAĞIŞLADI

Tayfur, Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK'ya bırakıldı.

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktı.

Sanatçının, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenildi.

İKİ ÇOCUĞUNUN İSMİ YOK

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde bir tek kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt yoktu.

Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un avukatı, vasiyete itiraz ettiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini açıkladı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Tayfur'un kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a neden vasiyetinde yer vermediği ortaya çıktı.

Gazeteci Onur Akay, Ferdi Tayfur'un vefatı öncesinde oğlu Turanbayburt'un sosyal medyadaki paylaşımını açıkladı. Akay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Böbrek bağışının iki yüzü!

Hayat, bazen bir böbrek kadar somut, bazen de bir sır kadar gizemli olabilir... Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu.

Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt'un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın adı neden vasiyette geçmedi? Evladın Hayırlısı derler ya…

İnsan ilişkileri, özellikle de aile bağları, hayatın en karmaşık ve duygusal yönlerini barındırır. Bu ilişkiler bazen sevgi, fedakârlık ve anlayışla şekillenirken, bazen de beklenmedik çatışmalar ve geri dönüşlerle sarsılabilir.

1965 doğumlu Timur Turanbayburt'un babası Ferdi Tayfur ile yaşadığı çok özel bir konuyu sizlere aktarmak istedim.

Timur Turanbayburt, babasının ünlü sanatçı Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. Bu yaş, bir çocuğun kimlik arayışının en yoğun olduğu dönemlerden biridir. Böyle bir sırrın öğrenilmesi, Timur'un hayatında büyük bir dönüm noktası olmuş olmalı.

2020 yılında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı. Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. Bu davranış, bir evladın babasına duyduğu sevgi ve saygının en üst düzeydeki ifadesi olarak görülebilir. Ancak Timur, daha sonra babasından o böbreği geri istedi. Bu talep, hem tıbben imkânsız hem de duygusal açıdan oldukça çarpıcı bir durum. Peki, bu geri isteme eylemi ne anlama geliyor?

Fedakârlık mı, Hesap mı?

"Evladın hayırlısı" deyimi, genellikle ebeveynlerine karşı saygılı, fedakâr ve sorumluluk sahibi çocukları tanımlamak için kullanılır. Timur'un babasına böbreğini bağışlaması, bu tanıma uygun bir davranış gibi görünüyor. Ancak böbreği geri istemesi, bu fedakârlığın arkasında yatan motivasyonları sorgulatıyor. Acaba bu davranış, saf bir sevgiden mi kaynaklandı, yoksa daha derin bir hesaplaşmanın mı ürünü?

Timur'un bu talebi, belki de babasıyla olan ilişkisindeki çözülmemiş duygusal çatışmaların bir yansıması olabilir. 13 yaşında öğrendiği sır, belki de hayatı boyunca onu etkilemiş ve babasına karşı karmaşık duygular beslemesine neden olmuştu. Böbrek bağışı, bir yandan babasına olan sevgisini gösterirken, diğer yandan bu sevginin sorgulandığı bir süreci de beraberinde getirmiş olabilir"

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