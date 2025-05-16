Gonca Güzyurdu'nun Anısı Kütüphaneye Verildi - Son Dakika
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Yaşam

Gonca Güzyurdu'nun Anısı Kütüphaneye Verildi

Aksaray'da kaza sonucu hayatını kaybeden Gonca Güzyurdu'nun adı, Nurgöz İlkokulu kütüphanesine verildi.

16.05.2025 11:40
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Aksaray'da geçirdikleri kazada babası Harun Güzyurdu (70) ile hayatını kaybeden Nurgöz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gonca Güzyurdu'nun (12) adı, okulun yeni yapılan kütüphanesine verildi. Güzyurdu'nun ablası Fadime Serin, "Kız kardeşim adına çok sevindim. İsmi burada yaşayacak" dedi.

Kaza, 7 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi. Ortaköy-Aksaray arasında sefer yapan ve içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki 68 ABD 220 plakalı minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu yönetimindeki 50 EC 603 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin sürücüsü 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu yaşamlarını yitirdi. Baba ve kızı, Nurgöz köyünde toprağa verildi.

SINIFTAKİ SIRASI AYNI KALDI

Gonca Güzyurdu'nun ismi, okulu Nurgöz İlkokulu'nda kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışına ablası Fadime Serin ile ağabeyi Ziya Güzyurdu öğretmenleri, sınıf arkadaşları ile Aksaray Gençlik Merkezi gönülleri katıldı.

Sınıf öğretmeni Merve Kara, "Gonca, çok meraklı ve çok başarı bir öğrencimizdi. Okumayı da çok seviyordu. Merak ettiği şeyi defalarca öğrenene kadar sorardı. Bir trafik kazasında babasıyla birlikte vefat ettiler. Sınıftaki sırası o günden bugüne aynı şekilde kaldı. Biz de hiçbir şeyini değiştirmedik. Yeni açılan kütüphaneye Goncagül ismi verildi. Bizler ve arkadaşları kütüphaneyi duyunca mutlu olduk. Okul bahçesinde, öğrencilerimizin 'Osimen' ismini verdiği bir köpeği var, onlara zarar vermiyor ve koruyor. Maskeli olduğu için 'Osimen' adını verdik. Gonca da Osimen'i çok sevdiği için onun da fotoğrafını buraya koymak istedik" dedi.

'ANISI YAŞAYACAK'

Gonca Güzyurdu'nun ablası Fadime Serin ise, "Köyümüzde büyük bir market olmadığı için babam ile kardeşim, kaza günü kumanda pili almaya gittiler. Biz de kazadan 1-2 saat sonra öğrendik. Ben kız kardeşim adına çok sevindim. Bunu yapan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Buradan tüm çocuklar sebeplenecek. İsmi burada yaşayacak" dedi.

Ağabeyi Ziya Güzyurdu ise şunları söyledi:

"Ben de bu okuldan mezun oldum. Kardeşimin adına böyle bir kütüphane açılması beni çok mutlu etti. Fotoğrafını görünce biraz duygulandım. Çok güzel bir kütüphane olmuş. Anısı burada yaşayacak."

Aksaray Gençlik Merkezi gönüllüsü Seval Katık,"Bu kütüphaneyi vefat eden öğrenci kardeşimiz adına kurduk. Bundan birkaç ay önce kitap toplama kampanyası başlattık. Sınıfımızı boyadık, perdelerimizi taktık. Hayırsever arkadaşların yardımıyla sandalye ve masalar getirdik. Çocukların iyi bir şekilde faydalanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Gonca Güzyurdu'nun Anısı Kütüphaneye Verildi - Son Dakika

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