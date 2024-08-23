İmamoğlu\'ndan Vaniköy\'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız

Yaşam

Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olarak görülen Vaniköy'de villa inşaatı yapılmaya başlandı. Ormanlık alanda ağaçların kesildiği inşaatın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü'nün kararıyla İBB'nin yetki sahasında bulunan alandaki inşaat faaliyetleri durdurulurken olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Tüm bu olan bitenden sonra gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"O YANLIŞIN HESABINI SORARIZ"

Bayrampaşa'daki törende konuşan İmamoğlu, "Biz süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz, hukuku çiğnemeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüphe etmesin" dedi.

AKILLARDA TEK SORU VAR: 16 AĞUSTOS'A KADAR NASIL GÖRMEDİLER?

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, 16 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkıldığını ve inşaat sahasının mühürlendiğini duyurdu. Ancak yapılan bu açıklama Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu alanda yapılan kaçak villayla ilgili İBB'ye yöneltilen eleştirileri dindirmedi. Birçok kişi yapılan bu açıklama sonrası "İBB Boğaz'da yükselen bu devasa inşaatı 18 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?" sorusunu sormaya başladı.

ARSA, RUS OLİGARKIN

Kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, geçtiğimiz yıl Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi olan Boris Borisenko'nun bu arazi ve villalar için 26 milyon dolar ödediği öğrenildi.