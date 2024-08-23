İmamoğlu'ndan Vaniköy'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız - Son Dakika
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Yaşam

İmamoğlu'ndan Vaniköy'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız

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İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu. Çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu kaçak villa inşaatı sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bütün sorumluluğu üzerine alan İmamoğlu, "Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız" dedi.

23.08.2024 13:01  Güncelleme: 13:13
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Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olarak görülen Vaniköy'de villa inşaatı yapılmaya başlandı. Ormanlık alanda ağaçların kesildiği inşaatın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Müdürlüğü'nün kararıyla İBB'nin yetki sahasında bulunan alandaki inşaat faaliyetleri durdurulurken olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Tüm bu olan bitenden sonra gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"O YANLIŞIN HESABINI SORARIZ"

Bayrampaşa'daki törende konuşan İmamoğlu, "Biz süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz, hukuku çiğnemeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüphe etmesin" dedi.

İmamoğlu'ndan Vaniköy'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız

AKILLARDA TEK SORU VAR: 16 AĞUSTOS'A KADAR NASIL GÖRMEDİLER?

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, 16 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkıldığını ve inşaat sahasının mühürlendiğini duyurdu. Ancak yapılan bu açıklama Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu alanda yapılan kaçak villayla ilgili İBB'ye yöneltilen eleştirileri dindirmedi. Birçok kişi yapılan bu açıklama sonrası "İBB Boğaz'da yükselen bu devasa inşaatı 18 Ağustos'a kadar nasıl görmedi?" sorusunu sormaya başladı.

İmamoğlu'ndan Vaniköy'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız

ARSA, RUS OLİGARKIN

Kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, geçtiğimiz yıl Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi olan Boris Borisenko'nun bu arazi ve villalar için 26 milyon dolar ödediği öğrenildi.

İmamoğlu\'ndan Vaniköy\'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız

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Son Dakika Yaşam İmamoğlu'ndan Vaniköy'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ozcan ozmercan: Kendinden hesap sor. 90 12 Yanıtla
    Çengelköylü: İSTİFA ETMEN EN DOĞRU HESAPTIR 0 0
  • Oktay KARACA: Hiç kendinden değilmiş gibi yapacak tabi. Koskoca boğaz manzarası ormanın içine, koskoca inşaatı görme. Normal, adam İstanbulda yok ki! 72 7 Yanıtla
    Çengelköylü: İBB BAŞKANI UYANIK BEN TATİLDEYKEN İNŞAATI BİTİRİN DEMİŞ AMA BİTİREMEMİŞLER EKREM EFENDİYİ BİTİRDİLER 0 0
  • Erhan BOSTAN: yani yıkılacak yeşillenecek mi demek yoksa yaptıklarım yapacaklarının teminatı mi demek istiyor 70 3 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Bir yanlış versa hesabı senden sorulur. Doğrusu böyle olacaktı haberin 67 5 Yanıtla
  • Ali Yucel: Sen romaya gidip işin başında durmazsan böyle olur imamoğlu 54 12 Yanıtla
    Yahya kaptan: Sen cok biliyosun 0 0
  • YoH null: bir sonraki secim de oyum size ekrem bey 11 53 Yanıtla
  • Ferat Savur: ziyaaaaa 45 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Vaniköy'deki kaçak villa için ilk sözler: Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız - Son Dakika
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