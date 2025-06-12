Işıklı Gölü, Tatilcilerin Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Yaşam

Işıklı Gölü, Tatilcilerin Yeni Gözdesi

12.06.2025 11:22
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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, nilüferleriyle 100 bin tatilci hedefliyor.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplı Işıklı Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Göl için 'Geç keşfedilmiş hazine' yorumunda bulunan Beydilli Mahalle Muhtarı Sezai Başçiftçi, temmuzun ortasına kadar sürmesini bekledikleri sezonda 100 bin tatilci hedeflediklerini söyledi.

Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesinde yeşille mavinin buluştuğu Işıklı Gölü, temiz suyu ve üzerindeki nilüfer çiçekleriyle turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Yapay olarak oluşturulan ve tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana sahip göl, kuş, balık ve birçok bitki türünü barındırıyor. Mayıs başından temmuz sonuna kadar yüzeyi nilüferlerle kaplanan Işıklı Gölü, bu dönemde binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

'FARKLI TÜRDE KUŞLAR DA VAR'

Yöre halkının kurduğu su ürünleri kooperatifine kayıtlı 50 tur teknesiyle gölde gezintiye çıkan ziyaretçiler, manzaranın güzelliğiyle nilüfer çiçeklerinin fotoğrafını çekerek eğlenceli vakit geçiriyor. Gölde 4 kişilik teknelerle geziye çıkanlar, 1 saatlik turda sahilden yaklaşık 2 kilometre ilerideki nilüferler arasında mola verip farklı türde kuşları gözlemle fırsatı buluyor. Balık restoranının yer aldığı göl kenarında yöre halkı tarafından kurulan işletmelerde gözleme yenilip demli çay içilebiliyor.

Işıklı Gölü için 'Geç keşfedilmiş hazine' yorumunda bulunan Beydilli Mahalle Muhtarı Sezai Başçiftçi, 1 Haziran itibarıyla açılan sezonda göle çok sayıda ziyaretçi geldiğini vurguladı. Temmuz ortasına kadar ziyaretçi yoğunluğunun sürmesinin beklendiğini anlatan Başçiftçi, 100 bin yerli ve yabancı turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

'EN İYİ HİZMET'

Beydilli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ferit Oğuz, kooperatif üyelerinden oluşan tekne sahiplerinin eğitimli ve tekne kaptanı ehliyetine sahip olduğunu vurguladı. Oğuz, "Misafirlerimize en iyi hizmet için çabalıyoruz. Onlara unutamayacakları gezi yaptırmak ve gölün tanınması için gayret ediyoruz. Çok sayıda misafir ağırladık ve hiç kimseden şikayet almadık" diye konuştu.

'EŞSİZ BİR YER'

Uşak'tan göle gelen ziyaretçilerden Salih Kılıç, "İlk defa geçen yıl gelmiştim, yeniden geldik. Nilüferler dünya harikası güzellikti. Ender bulunur doğa harikası. Sadece nilüferler değil gölde motorlarla gezmek büyük keyif veriyor. Şehir hayatında bulamayacağınız yaban ördekleri, karabataklar, yüzünüze çarpan sazlardan, keyif aldım. İzmir'den, Bursa'dan da misafirlerimi getirdim. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI

Gölü ailesiyle ziyaret eden Keziban Çiftçi, turda fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini anlattı.

Işıklı Gölü'nü arkadaşlarının tavsiyesiyle Bursa'dan gelip ziyaret ettiğini dile getiren Recep Çetin de "Nilüfer çiçekleri çok güzel. Gölü gezmeyi ben de herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Işıklı Gölü, Tatilcilerin Yeni Gözdesi - Son Dakika

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