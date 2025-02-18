İstanbul'da 4 gün boyunca göz gözü görmeyecek - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da 4 gün boyunca göz gözü görmeyecek

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Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği İstanbul'da kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulacak. Kandilli Rasathanesi'nden uzmanlar perşembe ve cuma günü okulların tatil olması gerektiğini belirtirken, kritik günlerin ise cuma ve cumartesi olduğu ifade edildi.

18.02.2025 12:08
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Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası bugün İstanbul'da sıcaklıkları 4 derece kadar düşürdü. Önümüzdeki günlerde kademeli düşüşün süreceği ifade edilirken, uzmanlar kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulacağını belirtiyor.

KRİTİK GÜNLER CUMA VE CUMARTESİ

4 gün etkili olması beklenen kar yağışına dair konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi. Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

SICAKLIKLAR 12 DERECE DÜŞECEK

Yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini belirten Macit, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"PERŞEMBE SOĞUK KÜTLENİN EN YOĞUN OLDUĞU GÜN"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirterek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek" dedi.

Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak" ifadelerini kullandı.

"OKULLARIN TATİL OLMA İHTİMALİ VAR"

Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz."

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de kentin tüm kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirtti. Perşembe günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Özdemir, "İstanbul'da cuma günü de kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek" dedi.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNİ TEK TEK UYARDI

Sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don olayının yaşanmasını beklediklerini bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabilir. Yüksek kesimlerde daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile'nin yanı sıra Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı'nda kar yağışının birikme olayının daha fazla olmasını bekliyoruz.

İstanbul'da kutup kökenli kuvvetli soğuk havayla yoğun kar yağışı olacak. Sistem bir bütün olarak geliyor Karadeniz üzerinden. Bu sistem arktik soğuk hava kütlesiyle besleniyor. Derin soğuk hava İstanbul'da etkili olacak. Bu durumun, devamlı kar yağışlarına, zaman zaman kuvvetli rüzgar etkisi tipiye neden olma ihtimali yüksek olmakla birlikte, okulların tatil edilmesi ve ülkemizin çeşitli yerlerinde oynanacak maçların kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi söz konusu olabilir."

İstanbul\'da 4 gün boyunca göz gözü görmeyecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da 4 gün boyunca göz gözü görmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Volkan:
    troller ellerini ovuşturup bekliyordur. ibb, chp, imamoğlu rörörö kar esareti, yolda kaldılar diye saldırı ve algı için dört gözle bekliyorlar :). 649 36 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    MAKARNA DÜRÜM AYRAN 100 tl ciler sn İMAMOĞLUNU BKLAMAK İÇİN HAZIR KITA BEKLİYOR 512 16 Yanıtla
  • Murat Çelenk:
    Bu kadar abarttığınıza göre yağmayacak,Allahualem. 17 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    amma bir abartınız yani ha kaç gündür kar yayacak haberleri böyle korkarsınız işte alt yapınız yok üst yapınız yok hal dünya bizi kıskanıyor masalı dinliyorsunuz. 13 6 Yanıtla
  • meltem11:
    kent lokantacılar üzgün 7 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    İstanbul a denildiğinin çeyreği bile yağmaz palavra ! 5 4 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    ankaraya bir zamanlar kar yağardı 6 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hayatiniz hikaye 0 0 Yanıtla
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