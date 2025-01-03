İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor

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İstanbul Büyükçekmece'de öğle saatlerinde yayılan ve geniz yakan gizemli kokunun kaynağı henüz belirlenemedi. Koku nedeniyle Emlak Konut Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu tedbir amaçlı boşaltıldı. İGDAŞ ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu, kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı belirtildi.

03.01.2025 18:41  Güncelleme: 18:51
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İstanbul Büyükçekmece'de hissedilen koku dolayısıyla iki okul tedbir amacıyla boşaltılırken devlet hastanesinde de inceleme yapıldı. Gizemli kokunun kaynağı ile ilgili hala bir sonuç alınamadı.

KÖTÜ KOKU VATANDAŞI TEDİRGİN ETTİ

Büyükçekmece'nin birkaç mahallesinde bugün saat 14.30 sıralarında yayılan bir koku çevre sakinlerini tedirgin etti. Doğal gaz kokusuna benzeyen koku nedeniyle Emlak Konut Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu ders saatinin bitmesine az bir zaman kala tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine gelen İGDAŞ ekipleri Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve iki okulda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı öğrenildi. Kokunun neden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor.

"ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ"

Hastaneye dedesini ziyarete gelen Bedirhan Söylemez, "Sokaklarda biraz koku var. Çok rahatsız oluyoruz. Yanık tarzı doğal gaz kokusu. 14.30'la 15.00 arası kokuyu aldım. Benim bildiğim daha erken saatlerde vardı ama hala devam ediyor koku. Rahatsız ediyor koku, burunda biraz yanma hissiyatı var" dedi.

İstanbul'da kötü koku paniği: İki okul boşaltıldı, devlet hastanesi incelemeye alındı
İstanbul'da kötü koku paniği: İki okul boşaltıldı, devlet hastanesi incelemeye alındı
İstanbul'da kötü koku paniği: İki okul boşaltıldı, devlet hastanesi incelemeye alındı
İstanbul'da kötü koku paniği: İki okul boşaltıldı, devlet hastanesi incelemeye alındı
İstanbul'da kötü koku paniği: İki okul boşaltıldı, devlet hastanesi incelemeye alındı
İstanbul\'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    Büyükçekmece mimarobada oturanlar dikkat etsin deprem riski olan evleri emlakçılar kiralıyor satıyolar hemde karot örneği alınmış riskli yerleri bir vatandaş olarak uyarıyorum çok dikkatli olun 10 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    İmamoğlu tatilde 6 5 Yanıtla
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