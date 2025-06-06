İstanbul'da Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da Kurban Bayramı coşkusu

İstanbul\'da Kurban Bayramı coşkusu
06.06.2025 19:30
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Kurban Bayramı'nın ilk günü, İstanbul'daki sahillerde kalabalık ve güneşli bir atmosfer yaşandı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ-Ayşe GÜREL-Harun ŞAHBAZOĞLU-Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, – KURBAN Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Bazı kişiler aileleriyle piknik yaparken, bazıları da yürüyüşe çıktı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kalanlar, güneşli havanın tadını sahillerde çıkardı. Bayram namazının ardından şehirde sakinliği fırsat bilenler, aileleriyle birlikte sahil kenarlarında yürüyüş yaptı. Sahillerdeki kalabalık dikkat çekerken, bazı vatandaşlar piknik yaptı, bazıları ise yürüyüşe çıktı. Turistik mekanlara gelen yabancı turistler de, bol bol fotoğraf çekti.

'ZATEN ÇOĞU İNSAN GİTTİĞİ İÇİN İSTANBUL DAHA GÜZEL'

Ailesiyle Bakırköy Sahil'de piknik yapan Faruk Çelebi, "Zaten kısa süreli olduğu için, biz tekstille uğraşıyoruz, ondan dolayı buradayız. Zaten çoğu insan gittiği için İstanbul daha güzel. Aslında böyle daha güzel İstanbul. Çok fazla yoğun olmadığı için zaman daha güzel. Şu an memnunuz, trafiği falan yok. Tabii gittik, bayramlaşmayı yaptık. Biliyorsun, İstanbul'da fazla eskisi gibi olmuyor. Görmemiz gerekenleri gördük, direkt buraya geldik. Hava da çok güzel, esiyor da, çok da güzel aynen" dedi.

'TATİL PAHALI, SAHİL EN UYGUN ALTERNATİF'

Akrabalarıyla yürüyüşe çıkan Hürriyet Güler, "Bayramla ilgili şunu diyebilirim; tatil yerleri o kadar pahalı ki, milletin zaten gidecek durumu yok. O yüzden biz de mesela ailecek burada sahile geldik. Hani böyle değerlendirelim dedik çocuklarla. Yoksa biz de isterdik bir tatile gitmeyi. Ama şu anlık maddi durum bunu karşılamıyor" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR GÜNDÜ'

Ailesiyle sahile gelen 12 yaşındaki Irmak Gemici, "Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bence bu ay çok güzel bir ay. Ailenle gezdim, dolaştım. Çok güzel bir gündü" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'U SEVERİZ, GEZERİZ'

Azerbaycan'dan İstanbul'u gezmeye gelen Dilşat Samadova, "Selamünaleyküm, Azerbaycan'a, bütün İslam Dünyası'na, Türk Dünyası'na ve bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı samimi kalpten, içten dileklerimle kutluyorum. Herkese huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. İstanbul demek, Azerbaycan demek, Azerbaycan demek, Türkiye demek. Her zamanki gibi çok güzel, İstanbul'un eski manevi değerlerinden olan, tarihi yerlerinden olan bir yeri. Severiz, gezeriz" ifadelerini kullandı.

'ULAŞIM KONUSUNDA ÇOĞU ŞEYİN ÜCRETSİZ OLMASI İYİ'

Balıkesir'den Ortaköy'ü gezmeye gelen Ebru Doğan, "Balıkesir'den bayram gezmesi için İstanbul'a geldim ve çok kalabalık gördüm maalesef ki. Gezmek istediğim yerlere giderken ulaşım konusunda çok zorluk çektik. Lakin bir şekilde atlatılabildi ve ulaşım konusunda çoğu şeyin ücretsiz olması çok iyi bir durum" dedi.

Sivas'tan İstanbul'u gezmek için gelen Berat Yahşi, "Sivas'tan geldim. Bayram gezmeye gelmiştik. Kurbanımızı burada kestik. Malum, toplu taşımalar ücretsizdi. Biz de abimle gezmeye geldik. Fotoğraf çekilmek istedik, ama malum çok kalabalık. Nasip, kısmet, cümleten. Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun herkesin" dedi.

'HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

Ortaköy'ü gezmeye gelen Semih Göğeneksiz ise, "İstanbul'da yaşıyorum. Ortaköy'ü gezmeye geldim. Bayram sebebiyle biliyorsunuz toplu taşıma ücretsiz. Harika. Ben çok destekliyorum. Böyle olduğu için hani biz kıyı şeridinden böyle bir tur yapalım. Buradan da karşıya geçelim. Ondan sonra da evimize gidelim kafasıyla dışarıya çıktık. Yavaş yavaş dolaşıyoruz, geziyoruz, keyfini çıkartıyoruz. Hava çok güzel. Mükemmel her şey" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika

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