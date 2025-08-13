İzmir'de Kuraklığa Çözüm: Mini Sera - Son Dakika
İzmir'de Kuraklığa Çözüm: Mini Sera

İzmir\'de Kuraklığa Çözüm: Mini Sera
13.08.2025 10:22
Prof. Dr. Gökhan Kılıç, evinde mini sera kurarak gıda güvenliğine katkı sağlıyor.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki evinin bahçesine kuraklık nedeniyle deneme amaçlı 4 metrekare büyüklüğünde sera kuran Prof. Dr. Gökhan Kılıç, çilek, patlıcan, maydanoz ve biber yetiştirmeye başladı. Prof. Dr. Kılıç, "Bu işi büyüterek daha büyük seralar kurmayı planlıyorum. Çünkü ileride sıcaklık daha da artacak. Yaşam standartlarını sürdürebilmek için buna ihtiyaç var. Bence bunu herkes öğrenmeye mecbur kalacak" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi ve Risk Azaltma Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOAYRA) Müdürü Prof. Dr. Gökhan Kılıç, önümüzdeki yüzyılın belki de en serin yazının bu yaz yaşandığını söyleyerek sıcaklıkların daha da artacağını belirtti. Bu durumun susuzluk sorununu tetikleyeceğini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, gıdaya ulaşımın da olumsuz etkileneceğini dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, "Şu an gıda fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyoruz ama bu sorun daha da artacak. Benim bölümüm aslında inşaat mühendisliği ama üniversitemizde bir afet merkezi kurduk. Böyle projeler geliştiriyoruz. Öğrencilere bitirme tezi şeklinde de yapıyorum ama kendim de evdeki bahçemde denemek istedim. Böyle küçük 4 metrekarelik bir sera oluşturdum. Bu 2 metre boyu, 2 metre eni olan serada 220 kök çilek ürettim. Aşırı sıcaklar olmasına rağmen sağlıklı bir şekilde duruyor. Bunu deneme amaçlı yaptım. İleride susuzluk iyice artarsa küçük bir depo yardımıyla bütün yaz yetecek şekilde burayı kullanabilirim. Basit bir akvaryum motoru, evde kullanmadığım bir pervane, basit bir pil sistemi ve borularla bir sulama sistemi yaptım. Denedim ve başarılı oldum. Bunu herkes yapabilir" dedi.

Bu küçük serayı daha da büyüterek evin ihtiyacı olan yaz ve kış sebzelerini yetiştirmeye devam edeceğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, "Mesela ben kışın çileği üretmeye devam edeceğim. Bu işi git gide büyüterek daha büyük seralar kurmayı planlıyorum. Çünkü ileride daha da sıcaklık artacak. Sonuçta böyle yaşam standartlarını sürdürebilmek için buna ihtiyaç var. Bence bunu herkes öğrenmeye mecbur kalacak" diye konuştu.

'24 SAAT KAMERAYLA İZLEYEBİLİYORUM'

Evinin bahçesindeki mini serada deneme amaçlı biber, patlıcan, domates ve maydanoz ürettiğini ifade eden Prof. Dr. Gökhan Kılıç, bahçesinin bir bölümünde de üzüm yetiştirdiğini anlattı. Ürün çeşitliliğini arttırmak istediğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Burası küçük bir sera ama bir kere küçüğünü yapınca insan büyüğüne daha çok cesaret edebiliyor. Her türlü ürünü yetiştirebilirim. Seranın avantajı ürünleri yaz kış muhafaza oluyor. Daha çok ürünü, daha verimli ve daha güzel şekilde üretme şansınız var. Herkes yapabilir, bununla ilgili ücretsiz eğitim videoları var. Damlama sulama sistemi kurdum. Kullanmadığım evdeki vantilatörü koydum. Mesela basit lamba sistemleri hazırladım. Burayı 24 saat kamerayla da izleyebiliyorum. Birkaç hafta evden uzak kalmam gerektiğinde kameradan bakıyorum. Uzakta da olsa seranız otomasyonla çok rahat nemini ölçüyorsunuz. Buna göre sulamayı arttırabiliyorsunuz. Bu sene özellikle aşırı sıcaklar olmasına rağmen gayet iyi verim aldım."

'GÜNDE SADECE 6 DAKİKA SULAMA AÇIYORUM'

Evinde kullandığı bir akvaryum motorunu akıllı prize bağladığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, cep telefonundaki bir uygulama sayesinde serasındaki sulama sistemine komut verebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, "Gece 12'de açılsın 1 dakika sonra kapansın, şeklinde ayarlama yapıyorum. Böylelikle günde sadece 6 dakika sulama açıyorum. Suyun yüzde 80'i hatta yüksek sıcaklıklarda yüzde 90'ı vahşi sulamaya gidiyor. Mevcut suyun çoğu vahşi sulamaya gittiği için yani bu tarlaya verilen suları eğer kısarsak evlere verilen su çok daha rahat yetecektir. Yani tarla sulama sistemleri daha çok suyu harcıyor. Maalesef ileride su bittiği zaman gıda sorunları başlayacak. Antalya'da biliyorsunuz çok büyük seralar var ama ne kadar yetişebilecek tüm Türkiye'ye? Bu kadar güzel iklimi olan bir İzmir'de mesela bence herkesin ufak da olsa bir şekilde sera kurması lazım" diye konuştu.

İlkokul 3'üncü sınıfa başlayan 8,5 yaşındaki oğlu Ege Kılıç da "Burayı babamla beraber hazırladık. İlk başta babam bu seranın temelini attıktan sonra içine fideleri falan ekmeye başladı. Sonra da dışına bir şey serdi. Bu yaz bol çilek yedim, çok güzeldi" dedi.

Kaynak: DHA

