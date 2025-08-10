İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması

İzmir Kuş Cenneti\'nde Flamingo Halkalama Çalışması
10.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kuş Cenneti'nde 500 flamingo halkalandı, göç yolları ve yaşam süreleri takip edilecek.

İZMİR Kuş Cenneti'nde yapay üreme adasındaki 500 flamingo, göç yollarının, barındıkları alanların ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla uzman ve gönüllüler tarafından halkalandı.

Gediz Deltası Sulak Alanı, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra balıkçıl ve tepeli pelikan gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşlar, deltada renkli görüntüler oluşturuyor. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan sulak alana, 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi geliyor. Gediz Deltası'nda bulunan İzmir Kuş Cenneti'nde, bu sezon yaklaşık 14 bin flamingo yavrusu dünyaya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, kanat çırpıp uçma denemeleri yapmaya başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Ege ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle flamingo adasında yavru kuşlar için bugün halkalama çalışması gerçekleştirildi. 16 bin çift flamingodan belirlenen 500 flamingonun sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takan yetkililer, yavruların göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerini daha kolay takip edilebilecek. Çalışmalara ise 7'den 70'e gönüllüler de katıldı. Ayrıca kuşlardan, genetik ve sağlık durumlarının belirlenmesi için tüy örnekleri alındı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Bu adada 16 bin çift flamingo ürüyor. Yaklaşık da 14 bin yavrumuz var. Sabah 04.00'te halkalama çalışması başladı. 110 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimiz yavru flamingoları kapalı bir alana sürdü. 500 flamingoyu halkalayacağız. Flamingo kendi besini olan tuzla karidesi olarak bilinen artemiaları besin olarak tüketiyor. Sindiremediği artemia yumurtalarının doğada üremesini sağlayan bir türdür. Artemia larvaları ise tüm doğadaki balık larvalarını besleyen canlıdır. Flamingoya hayatta tutarak balıkçılığı koruyoruz. Dün Bakan Yardımcımız ve Doğu Koruma yetkilileri de buraya geldiler. Yaptığımız halkalama ile flamingoların İspanya ve İtalya gibi ülkelere gittiğini gördük. Oraya göç eden flamingolar bu ülkelerdeki balıkçılığı da aynı yöntemle koruyorlar" dedi.

'BİOÇEŞİTLİLİĞE ÖNEM VERİYORUZ'

Doğa Koruma Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, "İzmir gibi bir metropolün yanında burası çok önemli kuş tabiatının bulunduğu bir yer. Bayrak türü olarak söyleyebileceğimiz flamingo gibi birçok kuş türü var. Burada halkalama çalışması yaptık. Buraya ziyaret edecek vatandaşlarımız buranın kurallarına riayet ederek sık sık ziyaret edebilirler tavsiye ederiz" dedi.

FAO Enerji ve Su Uzmanı Sara Marjani Zadeh, "Günümüzde dünyadaki su kaynakları ciddi şekilde kısıtlı bir hale geldiğini görüyoruz. Proje kapsamında bu su kaynaklarının korunması son derece önemli. Bioçeşitliliğe önem veriyoruz" dedi.

Çalışmalara katılan gönüllerden 5'inci sınıf öğrencisi Hazar Körbalta (10), "Kuşları merak ettiğim hem de sevdiğim için geldim. Halkalama çalışmalarını da görmek istedim. Bu ikinci gelişim. Öncekinde flamingolara dokunamamıştım. Şimdi kendim alıp 18 flamingoyu halkaladım. Çok güzel bir histi" dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Hande Körbalta (16) da "Kuşlar nasıl halkalanıyor ve takip ediliyor merak ettiğiniz için kardeşimle beraber geldik. İkinci gelişimiz. Heyecanlıydım. Güzel bir histi" dedi.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanlar, Güncel, Yaşam, İzmir, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:19:53. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.