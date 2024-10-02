Otizmli Bireyler Üretiyor Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Otizmli Bireyler Üretiyor Projesi

Otizmli Bireyler Üretiyor Projesi

Antalya'da otizmli çocuklar, restoranlar için paketleme yaparak sosyalleşiyor ve okulun ihtiyaçlarına katkı sağlıyor.

02.10.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulda başlatılan 'Otizmli Bireyler Üretiyor' projesi ile öğrenciler, restoran ve kafelerde kullanılan plastik ürünleri paketliyor. Çocukların iş birliği duygusunun gelişmesi ve sosyalleşmesinin amaçlandığı projeden elde edilen gelir ile okulun temel ihtiyaçlarına destek olunuyor.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde 1950 yılında yapılan ve uzun yıllar önce terk edilen köy okulu ile ilgili projeyi 2 sene önce hayata geçirdi. Harabe haldeki okulun otizmli çocuklara eğitim yuvası olabilmesi için başlatılan proje, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanınca gönüllü iş insanı, yenileme çalışmalarına öncülük etti.

Çalışmaların tamamlanması ile hazır hale getirilen okulda, otizmli çocuklar eğitime başladı. Çocuklar, hafta içi 5 gün 8'er saat eğitim alırken, bir yandan da sosyal hayata hazırlanıyor. Okulda başlatılan 'Otizmli Bireyler Üretiyor' projesiyle çocuklar, restoran ve kafelerde paket serviste kullanılan plastik ürünleri paketliyor.

OKULUN TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Otizmli çocukların iş birliğini pekiştirmek ve iş hayatına adaptasyonunun artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında paketlenen ürünlerin üzerine projenin adı yazılıp, çıkartma yapıştırılıyor. Çocukların yaptığı paketleme işinden elde edilen gelir ile de okulun temel ihtiyaçları karşılanıyor.

'FARKINDALIK YARATMA AMACINDAYIZ'

Otizmli çocukların çalışma hayatında yer bulamadıklarına dikkati çeken eğitmen Yunus Emre Uza, "Çocukların çalışmasıyla ilgili çok bir alan yok. Biz burada istihdam sağlamayı değil, çocuklara iş duygusunu aşılamak istiyoruz. Restoran ve kafelerde kullanılan plastik ürünleri paketleme yapıyoruz. Burada amacımız gelir sağlamak değil, farkındalık yaratmak. Burası imece usulü dönen bir merkez, gelen gelirle de okulun ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

'EĞİTİM ALDIKLARI OKULA KATKI SAĞLIYORLAR'

Çocukların projeyle birlikte sosyalleştiğini belirten okulun müzik öğretmeni Yağmur Eral, "Çocuklarla birlikte paketleme yapıyoruz. Çocuklar bununla birlikte iş birliği sağlıyor ve sosyalleşiyor. Ekip olarak çalışmayı da bu şekilde pekiştiriyorlar. Çocuklar bu üretimle bir yandan da eğitim aldıkları okula katkı sağlamış oluyorlar" diye konuştu.

Paketleme işini yapan çocuklardan Neslihan Özdemir, "Biz burada restoran ve kafeler için çatal ile kaşık paketliyoruz. Onları gelen misafirlerin kullanması için restoran ve kafelere yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma sırasında arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiren Mustafa Ege Oral da "Kaşık ve çatalları paketliyoruz. Ders dışında bir şeyler yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Paketlemede iş bölümü yapan çocuklardan Batuhan İl ise çatal ve kaşıkları restoranlar için hazırladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Plastik, Antalya, Eğitim, Yaşam, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otizmli Bireyler Üretiyor Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Otizmli Bireyler Üretiyor Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement