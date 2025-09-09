Anne ve 2 çocuğuna veda! Okul sıraları musalla oldu

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi'nde evin damının çökmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Pazar günü saat 21.00 sıralarında 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evin damı çöktü. Enkaz altında kalanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Göçük altında kalan anne Dilara Kara, çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz (11) ise olay yerine ulaşan jandarmanın çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocukları, ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan müdahaleye rağmen anne ve çocukları kurtarılamadı.

OKUL SIRALARI MUSALLA OLDU

Anne ve çocukları için kırsal Porsuk Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Köy meydanındaki cenazeye Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Kara ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze arabasından çıkarılan anne ve çocuklarının tabutları okul sıralarının üzerine konuldu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Dilara Kara, çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz'ın (11) cenazeleri mahalle mezarlığında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.