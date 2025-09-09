Anne ve 2 çocuğuna veda! Okul sıraları musalla oldu - Son Dakika
Yaşam

Anne ve 2 çocuğuna veda! Okul sıraları musalla oldu

Anne ve 2 çocuğuna veda! Okul sıraları musalla oldu
09.09.2025 15:03
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Porsuk Mahallesi'nde bir evin damının çökmesi sonucu anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi. Anne ve 2 çocuğunun tabutları cenaze arabasından çıkarılarak okul sıralarının üzerine konuldu.

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi'nde evin damının çökmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Pazar günü saat 21.00 sıralarında 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evin damı çöktü. Enkaz altında kalanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Göçük altında kalan anne Dilara Kara, çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz (11) ise olay yerine ulaşan jandarmanın çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocukları, ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan müdahaleye rağmen anne ve çocukları kurtarılamadı.

Evdeki Çökme Faciasında Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

OKUL SIRALARI MUSALLA OLDU

Anne ve çocukları için kırsal Porsuk Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Köy meydanındaki cenazeye Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Kara ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze arabasından çıkarılan anne ve çocuklarının tabutları okul sıralarının üzerine konuldu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Dilara Kara, çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz'ın (11) cenazeleri mahalle mezarlığında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evdeki Çökme Faciasında Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti
Evdeki Çökme Faciasında Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Anne ve 2 çocuğuna veda! Okul sıraları musalla oldu

