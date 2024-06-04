Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri - Son Dakika
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Yaşam

Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri

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Muğla Fethiye'deki Ölüdeniz'de bir otelde farklı bir isimle kalan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı. Suçluları kovalayan bir polis memuruyken nasıl suç örgütü lideri oldu? İşte Güniz Akkuş'un hayatına dair bilinmeyenler...

04.06.2024 12:02  Güncelleme: 12:10
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Özellikle sosyal medyada 'Hanımağa' lakabı ile bilinen suç örgütü lideri Güniz Akkuş, Muğla Fethiye'de silahlı saldırıya uğradı. Gündüz saatlerinde konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Akkuş, ayaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Peki dünün polisi bugünün suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş kimdir? İşte uğradığı silahlı saldırı sonrası yeniden gündem olan Güniz Akkuş hakkında bilinmeyenler...

TATİL İÇİN GELDİ, POLİS OLMAYA KARAR VERDİ

1976 doğumlu olan ve 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu.

Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri

AMİRİYLE TARTIŞTI, HAYATI DEĞİŞTİ

2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı. Akkuş, amiriyle tartıştığı gerekçesiyle önce Kilis'e atandı, ardından aynı amiri tehdit ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. İstanbul'da 20 kişilik bir suç örgütünün başı olmakla ve eğlence mekanlarından haraç toplamakla suçlanan Akkuş, yaralama gibi suçlardan 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı.

Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri

2015 YILINDA UMREYE GİTTİ

Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitti ve 'tövbe' ettiğini açıkladı. Ancak Akkuş 2021 yılında da suça karıştığı için kısa süreli cezaevine girdi.

Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Güniz Akkuş 2019 yılında bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.

Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş\'un bilinmeyenleri

Güniz Akkuş, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunus Uslu: Ali Yerlikaya’ya güvenimiz tam bunlar gibi kim varsa paket eder inşallah . Halk artık bıktı bunlardan , suçlunun artık cezaevine girdiğini görmemiz lazım, adaletin işlediğini görmemiz lazım. 86 8 Yanıtla
    Ahmet null: bu yorumu beğenmeyen 3 kişi ne istiyor acaba 23 1
  • İskender Asyalı: İçişleri bakanımız sizlere nasıl mafya olunamayacağı konusunda eğitim verecek vermeye de devam edecektir. 45 6 Yanıtla
  • Altan Gündoğan: kamu kurumları pek de güvenli değil 10 2 Yanıtla

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