Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş\'un bilinmeyenleri

Yaşam

Özellikle sosyal medyada 'Hanımağa' lakabı ile bilinen suç örgütü lideri Güniz Akkuş, Muğla Fethiye'de silahlı saldırıya uğradı. Gündüz saatlerinde konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Akkuş, ayaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Peki dünün polisi bugünün suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş kimdir? İşte uğradığı silahlı saldırı sonrası yeniden gündem olan Güniz Akkuş hakkında bilinmeyenler...

TATİL İÇİN GELDİ, POLİS OLMAYA KARAR VERDİ

1976 doğumlu olan ve 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu.

AMİRİYLE TARTIŞTI, HAYATI DEĞİŞTİ

2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı. Akkuş, amiriyle tartıştığı gerekçesiyle önce Kilis'e atandı, ardından aynı amiri tehdit ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. İstanbul'da 20 kişilik bir suç örgütünün başı olmakla ve eğlence mekanlarından haraç toplamakla suçlanan Akkuş, yaralama gibi suçlardan 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı.

2015 YILINDA UMREYE GİTTİ

Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitti ve 'tövbe' ettiğini açıkladı. Ancak Akkuş 2021 yılında da suça karıştığı için kısa süreli cezaevine girdi.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Güniz Akkuş 2019 yılında bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.