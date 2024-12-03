Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi - Son Dakika
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Yaşam

Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 'Ares' isimli sokak köpeği, daha önce kendisini besleyen Ceyhun Satır'ın dükkanının kapısına tavuk budu bıraktı. Satır, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve köpeği sevgiyle okşadı. Olay, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Satır, köpeğin bu hareketi karşısında duygulandı ve teşekkür etti.

03.12.2024 22:52
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kalpleri ısıtacak bir olay meydana geldi. 'Ares' isimli sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanın kapısına bir teşekkür hediyesi bıraktı.

Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

Beyaz eşya tamir dükkanı sahibi Ceyhun Satır, dükkanda oturup telefonuyla ilgilendiği sırada kapı önünde bir hareketlenme olduğunun farkına vardı. Satır, kapıya yöneldiğinde yaklaşık 5 senedir beslediği sokak köpeği 'Ares'in ağızındaki pişmiş tavuk budunu kapının önüne bıraktığını gördü. Olay, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

"SENİN AKLINA KURBAN OLURUM"

Ares'in yanına giderek başını okşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına Satır, "Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım" dedi.

Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı
Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi

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Son Dakika Yaşam Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Akın:
    İnsanlar kutuplaşıp birbirine düşman olurken, dünya da savaşlar baş göstermişken, hayvanlar kadar olamayan insanoğluyuz 26 1 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Bal bal Allah yarattı yaradana kurban onunda canı var kimse hor göremez not : köpeklerden korkarım 14 0 Yanıtla
  • Tahsin Celik:
    Sen ne güzelsin 14 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    iki ayaklı çoğu hayvandan daha hayırlı 13 0 Yanıtla
  • aykut özcan:
    Rabbim senin gibilerin sayılarını çoğaltsın. Bu dünyada ayağına taş değmesin güzel adam. 8 0 Yanıtla
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