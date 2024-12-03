Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kalpleri ısıtacak bir olay meydana geldi. 'Ares' isimli sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanın kapısına bir teşekkür hediyesi bıraktı.

Beyaz eşya tamir dükkanı sahibi Ceyhun Satır, dükkanda oturup telefonuyla ilgilendiği sırada kapı önünde bir hareketlenme olduğunun farkına vardı. Satır, kapıya yöneldiğinde yaklaşık 5 senedir beslediği sokak köpeği 'Ares'in ağızındaki pişmiş tavuk budunu kapının önüne bıraktığını gördü. Olay, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

"SENİN AKLINA KURBAN OLURUM"

Ares'in yanına giderek başını okşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına Satır, "Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım" dedi.