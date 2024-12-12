Toplu taşımada tek karta geçiliyor - Son Dakika
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Yaşam

Toplu taşımada tek karta geçiliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu. Uraloğlu, Türkiye Kart hakkında açıklamalarda bulundu.

12.12.2024 13:46  Güncelleme: 13:58
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Tüm Türkiye'de ulaşımın tek bir kartla sağlanacağı Türkiye Kart uygulaması hakkında yeni açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bu kapsamda, Türkiye Kart hakkında güncel bilgiler merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz. ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KART NASIL ÇALIŞACAK?

Türkiye Kart; kullanıcıların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu kapsamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvurularınıza gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKİYE KART PİLOT İLLERDE KULLANILIYOR

Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Toplu taşımada tek karta geçiliyor

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Son Dakika Yaşam Toplu taşımada tek karta geçiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilgin Budak:
    Para toplamak için bir bu eksikti . O halde Size kırmızı kart gösteriyorum . 17 16 Yanıtla
  • Temel Lezgi:
    10 numara olur valla git sakaryaya kart al git istabula kart al git trabzona kart al bu na ya 19 0 Yanıtla
  • Elvan Aydiner:
    Bence çok iyi olur 8 0 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Tabiki süper olur. En basitinden neden olduğunu söyleyeyim. 6-7 sene önce izmir belediyesi anlaşmamız bitti. Kentkart yerine izmirim karta geçiyoruz diyip herkesten 6 tl aldılar. Banane kardeşim sen şirket değiştiriyorsan. Soyguna bak. Bir Allah ın kulu da neden demedi. 0 0 Yanıtla
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