Türkiye\'de Kadına Yönelik Şiddetin Yüzde 43\'ü Psikolojik

Yaşam

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, " Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yaklaşık yüzde 43-44'ü psikolojik şiddet. Yüzde 38 civarı fiziksel şiddet. Cinsel şiddet giderek daha düşüyor; ama en çok psikolojik şiddet yaygın" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı ve Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran'ın sunumlarını dinledi. Prof. Dr. Baran, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sınıflandırılmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, "TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün verileri var. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yaklaşık yüzde 43-44'ü psikolojik şiddet. Yüzde 38 civarı fiziksel şiddet. Cinsel şiddet giderek daha düşüyor; ama en çok psikolojik şiddet Türkiye'de yaygın" diye konuştu.

'2024 YILINDA 394 KADIN CİNAYETİ VAR'

Prof. Dr. Tarhan da Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, yakın partner şiddeti sıralamasında 1'inci olduğunu belirterek, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2024 raporuna göre; 394 kadın cinayeti işlendiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin yüzde 54'ünün eş veya kadının birlikte yaşadığı kişi tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Hane kırılganlığı hızla artıyor. Tek kişilik haneler, 1994-2016 arasında hızla artıyor, 5 kişilik haneler hızla azalıyor istatistiklerde. Aile yapısında bu çarpıcı değişimler, tek ebeveynli ailelerin artışı, hane büyüklüğünün küçülmesi, hane kırılganlığının artışı ve 2001-2018 arasında evlilik yüzde 1,6 artarken, boşanma yüzde 54,8 artıyor" dedi.

'BOŞANMALARI YÖNETEMEZSEK ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ'

Türkiye'de koruma altına alınan çocuk sayısının 14 bin civarında söyleyen Tarhan, tedbir alınmaması durumunda bu sayıda artışın devam edeceğini ifade etti. Boşanmanın çok olduğu illerle, ölümle sonuçlanan kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığı illerinin aynı olduğunu kaydeden Nevzat Tarhan, "Bu, bence evlilik sorunlarıyla şiddet sorunu arasındaki neden-sonuç ilişkisini çok iyi gösteriyor. Bu nedenle boşanma olaylarını yönetemezsek, evlilik problemlerini yönetemezsek, bu şiddet olaylarının önüne geçemeyiz. Kelepçe takılması, uzaklaştırma kararının alınması bunlar kısa vadeli çözümler; ama işe yaramıyor, çok sınırlı etkisi var. Onunla ilgili istatistikler de var. Eğitim ve cinsiyete göre boşanma oranları var. Yükseköğrenim ve lise öğrenimi gören kişiler, düşük öğrenim görenlere göre daha yüksek çıkmış" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,