İstanbul\'un Esenyurt İlçesi Türkiye\'nin En Kalabalık İlçesi Oldu

TÜİK'in nüfus verilerine göre suç oranı yüksek seviyede olan ve her kesimden insanın bulunduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ili geride bırakarak Türkiye'nin en kalabalık ilçesi unvanına sahip oldu.
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye çıktı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişiyi buldu. Toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.
Ankara'nın Çankaya nüfusu 949.265, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer alırken, 936 bin 351 kişiyle Antep'in Şahinbey ilçesi olarak kayıtlara geçti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536 oldu.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak listelendi.
Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi bulundu.
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.
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