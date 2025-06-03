Ulaşımda bayram tedbirleri! Kamyon ve tankerler trafiğe çıkamayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri duyurdu.

"Yolcu taşımacılığında fahiş fiyata karşı denetimlerimizi artırdık" diyen Uraloğlu, "20 Mayıs-1 Haziran arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 11 milyon liralık idari işlem uyguladık." dedi.

Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: