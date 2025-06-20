YKS Adayları Eyüp Sultan Cami'nde Dua Etti - Son Dakika
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Yaşam

YKS Adayları Eyüp Sultan Cami'nde Dua Etti

YKS Adayları Eyüp Sultan Cami\'nde Dua Etti
20.06.2025 22:27
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YKS öncesi adaylar ve aileleri, Eyüp Sultan Cami'nde lokum dağıtıp dua etti, moral buldu.

Vehbi DEMİR/ İSTANBUL, - ÖSYM tarafından yarın ilk oturumu yapılacak olan YKS sınavına girecek olan adaylar ve velileri, Eyüp Sultan Cami'inde lokum dağıtıp, dua etti. Çocuklarını yalnız bırakmayan aileler, okunmuş suları ve pirinçleri hazırladı.

ÖSYM(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen YKS'nin(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumu olan TYT(Temel Yeterlilik Testi) yarın 10.15'te gerçekleştirilecek. Toplam 7 bin 848 binadaki 143 bin 213 salonda gerçekleştirilecek olan sınava Türkiye genelinde 2 milyon 560 bin 649 aday katılacak. Sınava İstanbul'da girecek bazı adaylar ile velileri, sınav öncesinde Eyüp Sultan Camii'nin önünde su, lokum, şeker ve çikolata dağıttı. Adaylar, aileleriyle birlikte Eyüp Sultan Türbesi'nde sınav için dua etti. Ayrıca sınava hazırlık sürecinde çocuklarını yalnız bırakmayan aileler de, okunmuş su ve pirinçleri ile türbe ziyaretleri yaptı.

'MORAL OLSUN DİYE BURADAYIZ'

Hayrat dağıtan aday İsa Kalkan, "Yarın üniversite sınavı YKS var. Sınava girecek olan kardeşlerimiz, abilerimiz var, Ben de sınava gireceğim. Sınav için hem hayır olsun, hem de moral olsun diye buradayız. Ben daha önce de girdiğim için heyecan yok bende. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Heyecan yapmamaya çalışsınlar" dedi.

'LOKUM DAĞITTIM, DUA ALDIM'

Sınava girecek adaylardan Melisa Erdanışman, "YKS sınavına çalıştım. Artık tevekkül etmeye geldim. Lokum dağıttık, herkesden dua aldım. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. Onun için geldik buraya. Dershaneye gidiyordum, okulda çok zor oldu. Okuldan sonra saat 23.00'e kadar kütüphanemiz açıktı. Kütüphanede ders çalışıyordum. Evde ders çalışmaya devam ediyordum. Elimden geleni yaptım. Ben yarınki sınavda Türkçe'nin zor olacağını hissediyorum. Sosyalin kolay olacağını, matematiğin orta düzeyde olacağını hissediyorum. Fenin de yine orta düzeyde olacağını hissediyorum. İnşallah güzel geçer. Ben hostes olmak istiyorum. Bunun için de öncesinde bir bölüm okuyup, daha sonra hosteslik için mücadele edeceğim. İngilizce öğretmenliği düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder" şeklinde konuştu.

'SÜREKLİ SINAV STRESİNDE YAŞADIK'

Annesi Gülsüm Erdanışman ise, "Ben de öğretmenim aynı zamanda. Okuldaki çalışma ortamlarını biliyoruz. Zorlu bir süreçti bizim için de. Hem okul, hem ders, hem iş yaptık. Ben de evdeki diğer öğrencilerimle beraber sürekli ayaktaydık. Hep sınav stresinde yaşadık. Ben kızıma inanıyorum. Emeklerinin karşılığını alacağını düşünüyorum. Bir anne olarak ve bütün anneler adına cumartesi ve pazar günü sınava girecek bütün öğrenciler için dualarımızı ettik. Okunmuş pirinçler hazır, okunmuş sularımız hazır. Yasinler, Fetih sureleri her şey hazır. Hatim indirdik. Prenses gibiydiler evde. Önlerine sınırsız hizmetler, bir iş yapmadılar. Sırf çocuklarının stresi azalsın, konsantrasyonları bozulmasın diye biz elimizden geleni yaptık" dedi.

'SINAVA HAZIRLIK SÜRECİ COK ZOR GEÇTİ'

Adaylardan Fatih Dilekçi, "Yarınki YKS sınavım için dua etmeye geldim. Sınava hazırlık süreci çok zor geçti benim için. Çözmedik denemeler, bakmadığımız soru bankası kalmadı. Buraya da artık bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yaptık, bundan sonrasını Allah'a bırakmaya geldik. Tevekkül etmeye, dua etmeye geldik" dedi.

'ABİM İÇİN DUA ETMEYE GELDİM'

Kardeşi İrem Dilekçi ise, "Ben abim için dua etmeye geldim buraya. Ben de geçen gün LGS sınavına girdim. Sınavın kolay bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden stres yapmamalarını öneriyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam YKS Adayları Eyüp Sultan Cami'nde Dua Etti - Son Dakika

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