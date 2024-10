10 Ekim Katliamı'nın 9. Yıldönümünde Anma Töreni

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen barış mitingine IŞİD'in gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Emek Gençliği üyesi Elif Kanlıoğlu, memleketi Arhavi'deki mezarı başında anıldı. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, "Bu düzeni değiştireceğiz arkadaşlar hep birlikte değiştireceğiz arkadaşlar ve sevgili Elif can kardeşimizin anısı önünde onada bir kez daha sözümüz bu olsun" dedi.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, Artvin'in Arhavi ilçesinde anıldı.

"Barış, evlat kadar değerli bizim ülkemiz ve dünyamız için"

Arhavi Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Canan Durmuş şunları söyledi:

"Burada 10 Ekim 2015 kanlı günün 9'uncu yıl dönümünde bir kez daha Elif kızımızın mezarı başındayız. Dünya ve ülkemizin tarihi egemen güçlerinin yarattığı kaosla dolu. Şok doktirini dediğimiz önce kitleleri korkut ve sonrada dediğini yap politikası ve yöntemi kapitalist güçler tarafından yüzyıllardır kullanılıyor. İşte 10 Ekim 2015'de Ankara'daki patlamalar da bunlardan biri. 7 Haziran seçimleri sonrasında başlayan patlamalar ve o günkü tek adam Meclis'teki çoğunluğu kaybedince hızlarını arttırarak ülkemizin birçok noktasında katliamlar yapıldı. Egemen güçlerinin temsilcilerinden biri olan karanlık güç olarak ortaya çıkan IŞİD aracılığıyla peş peşe katliamlar yapıldı. Burada amaçlanan aslında işçi ve emekçilerin örgütlenmesi, Kürt sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesinin engellenmesi için kitlelerin örgütlenmesiydi. Emperyalist güçler bu yöntemle başta iş ekmek özgürlük mücadelesi olmak üzere adalet, eşitlik ve barış talebine şiddetle katliamla cevap verilmiştir. Barış bugün bütün dünyada önemli olduğu gibi bizim ülkemizde de çok önemli. Ben 70 yaşında bir annemizin sözüyle bitirmek istiyorum; 'Barış nedir' diyorlar, annemiz diyor ki 'barış evlattır.' Yani barış evlat kadar değerli bizim ülkemiz ve dünyamız için."

"Amasız koşulsuz ortak mücadele zorunluluğmız var"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da şöyle konuştu:

"Kanayan yaramızın 9. yılındayız ve ben her yıl buradayım. Her geldiğimizde diğer yoldaşlarımızın selamlarını iletiyoruz ama o gün Ankara'da yüreğimiz kan bağladı. Ben o gün TÜRMOB'da yöneticiydim ve bir siyasal sorumluluğum vardı. Ama faşizm her zaman, dün bize katliam yaptıysa 10 Ekim'de de yaptı ve bu son katliamı olmayacaktır. Daha yanıbaşımızda birinci ayını geçen gün andığımız Reşit Kibarı da katletti. Bizim yapmamız gereken, yaşadığımız coğrafyanın kendisi eğer biz emekten özgürlükten yana çocuklarımıza nitelikli bir gelecek bırakmak istiyorsak, kendi vazgeçmemiz gerekenlerden vazgeçmemiz."

"Sözümüz söz bu düzen değişecek"

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel de "Havamıza, suyumuza çocuklarımıza yaşam hakkımıza sahip çıkmak için kendi gücümüzden başka güveneceğimiz olmadığını en iyi 10 Ekim katliamı bize göstermiştir. Bunları önlemenin yolu da hepimiz her yerde güç birliği ile bu sürece müdahele etmeliyiz. Faşizm heveslilerinin, insanlık suçlularının bu ülkede artık boy göstermesine izin vermeyelim" şeklinde konuştu.