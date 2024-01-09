100. Yıl Sergisi, İzmit\'in 3 Bin Yıllık Tarihine Işık Tutuyor

İzmit Belediyesi , İzKSV ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Cumhuriyet 'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Kocaeli'nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

İzmit Belediyesi, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV) ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışan bir fotoğraf yarışması düzenledi. 4 aylık bir süreç geçiren Kocaeli'nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlanırken; birbirinden değerleri fotoğraflar, Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Ayrıca yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi.

GEÇMİŞİN İZLERİ

Jüride sanat tarihçisi ve fotoğraf sanatçısı Firdevs Sayılan, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kurulay, Tarihçi Selime Aslı Ünal, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümran Özdemir ve Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk yer aldı. Sergide yer alan fotoğraflar, kentin kültürel zenginlikleri özgün bir bakış açısıyla yansıtıyor.

HÜRRİYET: "ÖNEMLİ BİR ADIM"

"Bugün burada, 'Kocaeli'nin Arkeolojik Değerleri' fotoğraf sergisi ve ödül töreninin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğimizin, kentimizin zengin tarihini ve kültürel mirasını ön plana çıkarmanın yanı sıra, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

"ZENGİN TARİHİYLE KADİM BİR ŞEHİR"

Kentin 3 bin yıllık Nikomedia tarihi ve İstanbul 'dan önce 46 başkentlik yapmış, böylesine zengin bir geçmişe sahip kentin Nikomedia tarihinin daha fazla önemsenmesi için paydaşlarımızla ciddi bir mücadele veriyoruz. Nikomedia, antik çağlardan bugüne kadar uzanan zengin tarihiyle Kocaeli'nin kalbi. Bu kadim şehir, Roma İmparatorluğu'nun başkentlerinden biri olmuş ve tarihi boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu yarışma ve sergi, Nikomedia'nın ve Kocaeli'nin bu eşsiz tarihini, arkeolojik kazılar ve antik kalıntılar aracılığıyla gözler önüne serecek.

"YENİ BİR BAKIŞ AÇISI"

Bu sergi, sadece sanatsal bir başarı değil, aynı zamanda kentimizin ve Nikomedia'nın tarihine dair yeni bir bakış açısı sunan, gelecek nesillere aktarılması gereken değerli bir mirasın da önemli bir tanıtımı. Kentimizin arkeolojik değerlerini daha geniş bir kitleye ulaştıracak ve bu önemli mirasın korunması için farkındalık yaratacağını umuyoruz.1 Ağustos'tan 15 Aralık 'a kadar süren bu yarışma süresince, 24 yetenekli fotoğraf sanatçısı, kentin tarihini ve güzelliklerini en etkileyici şekilde yansıtan eserler üretti.

"12 OCAK'A KADAR AÇIK OLACAK"

Buradaki her bir eser, binlerce yıllık tarihimizin ve kültürel birikimimizin bir yansıması. Fotoğraf sanatının gücüyle anlatılan bu hikayeler, kültürel mirasımızın korunmasının ve bu mirasın geleceğe taşınmasının aslında ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor. Tüm vatandaşlarımızı 12 Ocak'a kadar açık olacak sergimizi görmeye davet ediyorum. ve tabi ki sevgili fotoğraf sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren değerli sanatçılarımızı da kutluyoruz.

"BU TOPRAKLARIN HİKAYESİ"

Özellikle verdikleri emek, sundukları katkıyla tarihimizin koruyuculuğunu üstlenmiş oluyorlar. Fotoğraflarınız, bu toprakların hikayesini anlatıyor ve bu hikayeler, gelecek kuşaklara ulaşacak. Çektiğiniz her bir fotoğraf, Kocaeli'nin ve Nikomedia'nın ruhunu yansıtan, zamanı aşan da bir mesaj taşıyor. Dereceye giren sanatçılarımızın aldığı ödüller de bu sanat yolculuğunda kendilerini bir adım daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese, destekçilerimize; Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'na, Kültür Müdürlüğümüze ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfına çok teşekkür etmek istiyorum. Kentin 3 bin yıllık tarihi için müthiş bir aidiyetle zaman ayırıyorlar. Emekleri nedeniyle Feyzullah Yavuz Ulugün'e, Yağız Gülener'e, Naciye Özdemir'e, Müzeyyen Ünal 'a, Elif Gün Küçükkaya'ya, onur üyemiz Numan Gülşah'a, Aslı Ünal'a, Ceren Öker Cömert'e ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kayıp Başkent Nikomedia'nı ne kadar önemli olduğunu paydaşlarla birlikte böyle etkinliklerle farkındalık yaratarak gösteriyorlar. Sergimizin kentimizin tarihine ışık tutmasını diliyorum."

ULUGÜN: "İZMİT'TE ÇOK GÜZEL DEĞERLER VARMIŞ DİYECEKSİNİZ"

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün de şöyle konuştu:

"Burada yapmaya çalıştığımız olay bu kentte uzun süre ihmal edilen kültürel mirası gündeme getirmek ve sahip çıkmak. İlk iş birliğimizde çocuklarımızın heyecanı çok yüksekti. Daha sonra ulusal çapta bir fotoğraf yarışması yapmak istedik. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile görüşerek onların denetimi altında böyle bir yarışma düzenledik. Çok sayıda fotoğraf geldi. Seçmesi gerçekten zordu. Gördüğünüzde İzmit'te gerçekten çok güzel değerler varmış diyeceksiniz.

"LÜTFEN KENTİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Yakın zamanda hem çocuklarla yaptığımız yarışmada hem de bu ulusal düzeydeki yarışmada ortaya çıkan eserler bir kitapçık bir fotoğraf albümü olarak hazırlanacak. Lütfen hep birlikte kentimize sahip çıkalım. Müzemiz çok küçük, yetmiyor. Çukurbağ'dan çıkan, yurtdışından akademisyenlerin sessiz sedasız gelip incelemeye çalıştığı rölyefler maalesef depoda. 5-6 tanesi sergileniyor, gerisi yok. Çukurbağ'da kazı yapılabilecek alan yok, tamamlandı.

"ÇUKURBAĞ ÇOK ÖNEMLİ"

Fakat çok önemli iki parsel var. Bu iki yerin mutlaka istimlak edilmesi ve kazıya katılması gerek. Vilayetin ve kültür müdürlüğünün desteğini bekliyoruz. Aynı zamanda SEKA'da çok önemli bir arkeolojik alan var. Orada bir an önce yapılaşmaya gidelim çabası var. Sakın diyoruz. Burada bilimsel arkeolojik açmalar, etütler yapılmadan yapılaşmamaya açılmamalı. Yoksa en büyük günah işlenmiş olur."

KAŞIKÇI: "FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞTIK"

Kocaeli Fotoğraf Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı ise şunları söyledi:

"Bu fotoğraf yarışması ile arkeolojinin sadece kazı çalışmalarından ibaret olmadığını, yakın dönem sivil mimari örneklerinin bu bilimin bir parçası olduğunun altını çizmeye çalıştık. Bu İzKSV ile ikinci ortak çalışmamız. İlk çalışmamızda fotoğrafın çekici gücüyle beraber çocuklarımıza kentimizin tarihini aktarmaya çalışmıştık. Bu ikinci iş birliğimizde yetişkinlerle beraber çalıştık. Belki yanından geçip giderken onun aslında ne kadar önemli bir değer olduğunu göstermeye; aslında farkındalık yaratmaya çalıştık.

"HERKES DUYARLI OLMALI"

Kültürel varlıklarımız ve sit alanlarımızın bir listesi var. Fotoğrafçılar yalnızca fotoğraf çekmeye değil çalışmaya da meyilli olmak durumunda. O yüzden bu yarışmanın konusu olarak taşınamaz kültür varlıklarımız ve sit alanlarının listesini de çalışmışlardı. Jüri üyelerimiz katılımcıların fotoğraflarını değerlendirirken açıkçası zorlandılar. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sergide Kocaeli'nin güzelliklerinin yanında bizim tahrip ettiğimiz, yok saydığımız kültürel eserleri de göreceksiniz. Biz bunlara da dikkat çekmek istedik. Hem izleyenlerin hem de yetkililerin bu konuda duyarlı olması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız."