2. Muğla Korolar Şenliği Ödül Töreniyle Son Buldu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 2'inci Muğla Korolar Şenliği, muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinasyonunda gerçekleşen şenlik, 34 koro ve bin 100 öğrencinin katılımıyla büyük bir coşkuyla geçti. Muğla ilinin farklı ilçelerinden gelen okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki koroların sahne aldığı etkinlik, açılış konuşmalarıyla başladı. MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu'nun performansıyla devam etti.

Şenliğin ikinci gününde, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Salih Aydoğan tarafından "Müzik Eğitimcisiyiz 10 Parmağımızda 10 Marifetimiz" adlı seminer verildi. Öğrencilerin müzik performansları dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Programın son gününde, 34 koronun şeflerine MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk ve BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programa MSKÜ yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 6-7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. - MUĞLA