Bandırma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bandırma\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çeşitli gösterilerle coşkuyla kutlandı. Bandırma Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinliklere, ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi.

23.04.2024 12:16  Güncelleme: 12:30
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı" çeşitli gösterilerle coşkuyla kutladı.

Bandırma Kaymakamlığı tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Daha sonra ilçedeki okullar tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle 23 Nisan coşkuyla kutlandı. 23 Nisan kutlamalarına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğ.Gen. Levent Eğren, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Kahyaoğlu, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı J.BNB. Ahmet Tunç, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yaptı. Çocukların bayramını kutlayan Mutlu Aslan, "Bundan 104 yıl önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavat-ı şeriflerle açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin bağımsızlık mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık kadim devlet geleneğimizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. 23 Nisan 1920'de milli irade ve egemenlik temeli üzerine kurulan yeni hükümet şekli İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyet olarak ilan edilmiştir. Türk demokrasisinin en mühim gelişmeleri bu iki tarihte kaydedilmiştir. Ayrıca milletimiz, Büyük Millet Meclisi merkezli yürüttüğü Milli Mücadele'yi bir hürriyet ve istiklal davası olarak görmesinin yanısıra istikbal davası olarak da telakki etmiş ve bu saikle milli egemenliğe sahip olduğu günü aynı zamanda "çocuk bayramı" olarak da kutlamaya cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren başlamıştır. Milli Egemenliğin ilan edildiği günü çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve minnetle anıyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, saygılarımı sunuyorum," dedi.

Kutlamalar öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti. Özel Bandırma Koleji öğrencisi Azra Gürbıyık, "23 Nisan" isimli şiirini okudu. Programın devamında Mehter takımı gösterisi, Balıkesir yöresi halk oyunları, Anadolu ateşi halk oyunları, Türkiye ritim dans, Bayrak gösterisi, Zeybek halk oyunları gösterisi, 100'üncü yıl ve parla çocuk şarkıları seslendirildi. Program jimnastik gösterisi ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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