34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Yerel

34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de son haftada 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21.11.2024 12:13
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Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez şekilde operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 539 (Irak bin 326/ Suriye bin 213) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 941 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 934 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 89 bin 689'a ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarına da değinen Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

"İsrail, Filistin topraklarına yönelik işgallerine ve katliamlarına devam ederek uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Masum insanları katlederek ateşkesi ve iki devletli çözümü hiçe sayan İsrail, Filistin halkını hayati ihtiyaçlarından da mahrum bırakarak insani değerleri de ayaklar altına almaktadır. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ve toplu katliamlarının cezasız kalmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ve uluslararası toplumun güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın caydırıcılığının arttığına vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 genel maksat helikopteri, BAZNA mühimmatlı mini dron, 35 mm modernize çekili top ve ateş idare cihazının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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