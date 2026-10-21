37. Ankara Film Festivali'nde 10 film için SİYAD ve FİLM-YÖN jürileri görev yapacak - Son Dakika
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37. Ankara Film Festivali'nde 10 film için SİYAD ve FİLM-YÖN jürileri görev yapacak

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37. Ankara Film Festivali\'nde 10 film için SİYAD ve FİLM-YÖN jürileri görev yapacak
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37. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda görev yapacak SİYAD ve FİLM-YÖN jürileri belli oldu. 12-20 Kasım arasında düzenlenecek festivalde Türk sinemasından 10 yapım ödüller için yarışacak; ana jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu üstlenecek.

(ANKARA) - 37. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda görev yapacak Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürileri belli oldu. 12–20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Türk sinemasından 10 yapım ödüller için yarışacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, Türk sinemasının deneyimli yönetmenlerini, genç sinemacılarını ve sinema yazarlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında gösterilecek 10 film, ana jürinin yanı sıra SİYAD ve FİLM-YÖN jürileri tarafından da değerlendirilecek. Festival, farklı kuşaklardan yönetmenlerin yapımlarına yer vererek Türk sinemasının güncel üretimine ve anlatım çeşitliliğine odaklanacak.

FİLM-YÖN JÜRİSİNDE ÜÇ YÖNETMEN

Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürisinde, farklı dönemlerde çektikleri filmlerle Türk sinemasına katkıda bulunan üç yönetmen görev yapacak.

"Geriye Kalan" (2011) ve "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku" (2014) filmleriyle tanınan Çiğdem Vitrinel, "Meteorlar" (2017), "Gulyabani" (2018) ve "Yeni Şafak Solarken" (2024) filmlerinin yönetmeni Gürcan Keltek ile "Beyaz Bisiklet" (1986), "Bir Kırık Bebek" (1987) ve "Dünden Sonra Yarından Önce" (1987) filmlerine imza atan Nisan Akman, yarışmadaki yapımları yönetmenlik perspektifinden değerlendirecek.

SİYAD JÜRİSİNDE ÜÇ SİNEMA YAZARI

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinde ise sinema yazarları Ayla Kanbur, Banu Bozdemir ve Sezen Sayınalp yer alacak. Üç sinema yazarı, Ulusal Uzun Film Yarışması'nda gösterilecek yapımları değerlendirerek SİYAD En İyi Film Ödülü'nün sahibini belirleyecek. Böylece yarışmadaki filmler, sinema eleştirmenlerinin bakış açısıyla da ödüllendirilecek.

ANA JÜRİNİN BAŞKANI SEMİH KAPLANOĞLU

Ulusal Uzun Film Yarışması'nın ana jüri başkanlığını, "Bal" (2010), "Buğday" (2017) ve "Bağlılık Hasan" (2021) filmlerinin yönetmeni Semih Kaplanoğlu üstlenecek. Jüride, Kaplanoğlu'na oyuncu Şenay Gürler, "Toz" (2015) ve "Cinema Jazireh" (2025) filmlerinin yönetmeni Gözde Kural, sanat yönetmeni Meral Aktan ve görüntü yönetmeni Özgür Eken eşlik edecek.

Oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetimi ve görüntü yönetmenliği alanlarından isimlerin yer aldığı ana jüri, yarışma filmlerini sinemanın farklı yaratıcı disiplinleri açısından değerlendirecek.

ULUSAL YARIŞMADA 10 FİLM

Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda, Türk sinemasının farklı kuşaklarından yönetmenlerin imzasını taşıyan 10 film yer alıyor.

Yeşim Ustaoğlu'nun "Artakalan", Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız", Banu Sıvacı'nın "Günyüzü", Hüseyin Karabey'in "Hakikatin Ölümü" ve Melik Kuru'nun "İsimsiz Eserler Mezarlığı" filmleri yarışmanın finalistleri arasında bulunuyor.

Seçkide ayrıca Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Alphan Eşeli'nin "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri", Aydın Orak'ın "Ölü Arının İğnesi", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Ölü Köpekler Isırmaz" ve Ufuk Emiroğlu'nun "Sevda" filmleri yer alıyor.

ÖDÜLLER 20 KASIM'DA SAHİPLERİNİ BULACAK

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda İnci Demirkol En İyi Film Ödülü'nü kazanan yapıma 350 bin TL, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibine ise 135 bin TL destek verilecek.

Ankara Film Festivali'nin ödülleri, 20 Kasım Cuma akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak

Kaynak: ANKA
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