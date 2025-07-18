37 Yıl Sonra Asker Arkadaşları Buluştu

Van 121'nci Jandarma Alayı'na bağlı Başkale ilçesi Gelincik Karakolu'nda vatani görevlerini yapan askerlik arkadaşları 37 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde asker arkadaşları Fuat Güler'in oğlu İlkay Güler için düzenlediği düğün dolayısıyla bir araya gelen asker arkadaşları tekrardan hatıralarını fırsatı buldular.

Asker arkadaşlarından Kayserili Ömer Yeter, "Kayseri'den geliyorum, buradaki arkadaşımızın düğününe geldik. Bu kardeşlerimizin hepsi asker arkadaşımız; Van Başkale Gelincik Karakolu'ndan. Zekeriya, Kütahya'dan geldi; İlhan, İzmir'den geldi; aslen Sivaslı olan Ahmet bey, Antalya Alanya'dan; kardeşimiz Ankara Şereflikoçhisar'dan; yeni eniştemiz Hasan Hüseyin Konya'dan; bir diğer kardeşimiz Elazığ'dan geldi. Kayseri'den Mükremin burada. Her yıl bir düğünümüz oluyor çok şükür. Şimdi evlatlar büyüyünce çok zaman düğünlere gidiyoruz. Olmazsa buluşmaya çalışıyoruz. Eğer düğün olmazsa da elimizden geldiği kadar yine bir araya gelmeye çalışıyoruz. 37 yıllık bir arkadaşlığımız var. Bu geleneği son 10 senedir sürdürüyoruz. Tokat'ta, Konya'da, Bocalı'da, Tekirdağ'da, İstanbul'da da arkadaşlarımız var. İnşallah bu beraberliğimiz ölene kadar devam eder" diye konuştu.

Düğün sahibi Fuat Güler ise, "Oğlumun düğününe 37 yıldır asker arkadaşlarım geldi, beni çok mutlu ettiler. Bu, 37 yıldır süren bir asker arkadaşlığı. Bizden sonra da çocuklarımız bu dostluğu sürdürecek inşallah" dedi.

Düğün sahibinin eşi Şerife Güler ise davetlerini katılan herkese teşekkür etti.

Asker arkadaşları, düğün boyunca Güler ailesini yalnız bırakmadı. - ESKİŞEHİR