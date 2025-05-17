3D\'de gençler başkanlarla buluştu

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nde gençler belediye başkanlarıyla buluştu.

B Çadırında gerçekleşen "Gençler, Belediye Başkanlarıyla Buluşuyor" oturumuna Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı. Kültür Eski Bakanı Ercan Karakaş ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı oturuma, gençler yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir'in üç büyük belediyesinin başkanı gençler için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Belediye başkanlarını dinleyen gençler, başkanlara sorular sorarak, taleplerini iletti. Gençlerin taleplerini dinleyen başkanlar, notlar alarak, gerçekleştirdikleri çalışmalarda bu talepleri dikkate alacaklarını belirtti.

"Dayanışma kültürü deneyimlemesi çok kıymetli"

"Gençler, Belediye Başkanlarıyla Buluşuyor" oturumunda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gençlerle kurulan açık iletişimin önemine dikkat çekerek "Çok güzel bir etkinlik oldu, özellikle bu akşamki bölümü. Üç başkanın gençlerin karşısına çıkıp onların dileklerini dinlemesi, diyalog kurma becerilerini geliştirmesi ve dayanışma kültürünü deneyimlemesi bence çok kıymetliydi. Üstelik burada her şey çok açıklıkla konuşuldu. Hem eleştiriler vardı hem de yaptığımız güzel çalışmalara dair övgüler aldık. Bu açıdan amacına ulaşan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.

Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ünlüce, "Başta Odunpazarı Belediye Başkanımız olmak üzere hepinize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerin böyle bir ortamda düşüncelerini açıkça ifade etmesi, bizim de onların karşısına geçip sorulara samimiyetle yanıt verebilmemiz bu festivalin en önemli kazanımlarından biri oldu" diye konuştu.

"3D'nin yanına 4'üncü D'yi yani demokrasiyi de koyduk"

Ev sahibi olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nin amacını, geldiği süreci ve Odunpazarı Belediyesi'nde gençlerin katılımına verdikleri önemi anlattı. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nin Türkiye'de insanların birbiri ile konuşması, dinlemesi ve sonucunda da bir şey üretmesi ihtiyacından doğduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Ne yazık ki toplumca böyle bir kültürümüz yok. Bunun Eskişehir'den başlatmak ve Türkiye'ye de örnek olmak istedik. Kuzey ülkelerinde yapılan bu festivali Eskişehir'de biz neden yapmayalım diye düşündük. Şuan da dördüncüsünü yapmak, bizim için büyük bir keyif, onur" dedi.

Başkan Kurt, "Eskişehir'de bu festivali yapabiliyorsak, Eskişehirliler, bu festivale katılıp, dinliyorsa Türkiye'nin her yerinde bu festival gerçekleşebilir. Bu festival, özgür bir ortamı sağladığımız zaman gençlerimizin birbiri ile diyalog içinde konuşarak barış içinde birçok şeyi çözebileceğinin göstergesidir. Ben o nedenle Eskişehirli, Eskişehir'de yaşayan ve okuyan gençlere teşekkür ediyorum. İlk festivalimizden bugüne gençlerin taleplerini gerçekleştirerek geldik. Örneğin, gençler daha önceki festivalde bu alanın kendilerine dar geldiğini söyledi, alanı genişleterek konser alanımızı suyun karşı tarafına taşıdık. Katılımın artması için ilişkilerimizi genişlettik. Önümüzdeki dönem de sivil toplum örgütleri ve platformları ile daha çok ilişkiler kuracağız. İnsanlar burada birbiri ile tanışıyor, iletişim kuruyor. Biz 3D'nin yanına 4'üncü D'yi yani demokrasiyi de koyduk" diye konuştu.

Odunpazarı'nda gençler için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Kurt, "Gençler, Belediye Başkanlarıyla Buluşuyor" oturumuna katılan Belediye Başkanları Ünlüce ve Ataç ile gençlere teşekkür etti.

"Gençlerimiz bize hem ailelerinin hem de Cumhuriyet'in emaneti"

Gençlerin sorularını yanıtlayan ve Tepebaşı Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmalarından söz eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Belediyemize ait 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gençlerimize yönelik birçok eğitim ücretsiz olarak sunuluyor. Düzenlenen ücretsiz eğitimlere gençlerin katılımı da üst düzeyde oluyor. Açıldığı günden 2024 yılının ilk 6 ayına kadar Gençlik Merkezlerinden eğitim alan, salon kullanan ve etkinliklere katılan katılımcı sayısı yaklaşık 470 bin oldu. Ne yazık ki ağırlaşan hayat şartları, ve ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen ailelerin çektiği zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 08.30'da başlayan ücretsiz çorba ikramımız, gençlerimiz tarafından çok sevildi. Çorba ikramından yararlanan öğrenci sayısı 130 bin kişiye ulaştı. Bir diğer çalışmamız da üniversite öğrencisi gençlerimiz için sürüyor; Gel Beraber Olsun. Hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında akşam yemeğini üniversite öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Günlük ortalama 220 öğrenci akşam yemeği ikramından yararlanıyor ve bugüne kadar yararlanan toplam üniversiteli sayısı 57 bin 278'e ulaştı. Üniversite öğrencilerinin birçoğu barınma problemi ile karşı karşıya kalıyor.

Yaşanan barınma probleminden dolayı biz de Tepebaşı Belediyesi olarak öğrencilerimize destek olmak istedik. Bu hassasiyet ile ülkenin birçok ilinden Cumhuriyet kenti Eskişehir'imize gelen kız öğrencilerimize aile sıcaklığını hissettirebilmek için hayata geçirdiğimiz öğrenci misafirhanemiz hizmete başladı. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gençlerimiz bize hem ailelerinin hem de Cumhuriyetin emaneti" dedi.

"Belediyelerimiz çok güzel işler yapıyor"

Her sene düzenlenen festivallere katıldığını belirten Kültür Eski Bakanı Ercan Karakaş, "Belediyelerimiz çok güzel işler yapıyor. Kültür ve sanat faaliyetleri, aslında doğrudan demokrasiye, insanların birbirine daha iyi davranmasına ve birbirlerini daha iyi tanımasına katkı yapan bir şeydir. Kültür ve sanat süs değildir, hayatın bir parçasıdır. Hayat insanları düşmanlaştırmaz, kardeşleştirir; bir araya getirir. O nedenle bu festivalin 4'üncü kez yapılması da çok büyük bir başarı. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'u ve diğer arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

4. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali kapsamında, gençler belediye başkanlarıyla buluşmanın yanı sıra, farklı konularda düzenlenen oturumlarla da bilinçlenmeye devam ediyor. A Çadırı'nda gerçekleştirilen "Demokrasilerde Denetim Mekanizması Olarak Medya: Rolü ve Önemi" başlıklı oturumda gazeteci Ünsal Ünlü, gençlerle bir araya geldi. Ünlü, medya kuruluşlarının demokratik toplumlarda üstlendiği denetim görevine dikkat çekerken, genç katılımcılarla interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

Festival dans gösterileri ve konserlerle devam etti

4. Uluslararası Odunpazarı 3D Gençlik Festivali, çadır oturumlarının ardından dans gösterileri ve konserlerle devam etti. Dans gösterileri ve konserlere gençler ve Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Dans gösterileri ve konserlere Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Kültür Eski Başkanı Ercan Karakaş da katıldı. Sahneye çıkarak dans gösterisi ve konserlere katılanları selamlayan Başkan Kurt, herkesin keyifli bir akşam geçirmesini diledi.

Konuşmasına "Mahmut Tanal'ın 3D'de ne işi var sorusu ile başlayan Vekil Mahmut Tanal, "Dinleme, diyalog ve dayanışma açısında işi var" dedi. Uluslararası Odunpazarı 3 D Gençlik Festivali'nin çok önemli bir çalışma olduğunu belirten Tanal, festivalin dayanışma ile ilgili olduğunu söyledi. Dayanışmanın milliyetçilik ile ilgili olduğuna dikkat çeken Tanal, "İyi günde, kötü günde; kederde ve kıvançta birlikte hareket edebilmek. O birliktelik ruhunun burada en güzel örneği sergileniyor. Değerli Başkanımız Kazım Kurt'a sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Festival kapsamın Dans Eskişehir ve Odunpazarı Kent Konseyi Sirtaki Grubu'nun dans gösterisi yaparken, Suenos, Nova muhteşem bir konsere imza attı. DJ Performans ile gençler gönüllerince eğlendi. - ESKİŞEHİR