4. Karaburun Nergis Festivali renkli başladı - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde, merakla beklenen 4'üncü Karaburun Nergis Festivali başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivalin açılışını zeybek oyununa katılarak yaptı. Karaburun'u Akdeniz'in en büyük koku bahçesi olarak gördüğünü ifade eden Başkan Soyer, "Yarımada'nın ılık kış rüzgarlarını Türkiye'nin her yerine taşıyan, ülkemize İzmir'in hikayesini, yani başka bir tarımın mümkün olduğunu anlatan nergis çiçeklerini korumakta kararlıyız. Karaburun'u Akdeniz'in en büyük koku bahçesi olarak koruyup yaşatıyoruz" dedi.

Karaburun Belediyesi tarafından, 22-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 4'üncü Karaburun Nergis Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

"Akdeniz'in en büyük koku bahçesi"

Başkan Tunç Soyer, zeybek oyununa katılarak açılışını yaptığı festivalde, "Nergis çiçeğinin yurdu Karaburun'da, 4. Nergis Festivali'nde, sizlerle yeniden buluştuğum için çok mutluyum" dedi.

Başkan Soyer, "Karaburun'a her geldiğimde, Akdeniz'in en büyük koku bahçesinde olduğumu hissederim. Buradaki sarp kayalar ve makilikler arasında gizlenen küçük tarlaların her biri, eşsiz birer koku bahçesidir. Geçtiğimiz çağlardan bize ne kaldı? Büyük saraylar mı, savaş naraları mı? Bir anlık zaferleri için dünyayı yakıp yıkan efendiler mi? Hiçbiri kalmadı. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Zeytin ağaçları ve nergis çiçeklerinin kokusu kaldı. Onlar, bu cılız gövdeleriyle hepimizden güçlüler ve bakın, bugün bizleri halen daha bir araya getirmeyi nasıl başarıyorlar" dedi.

"Nergisin yanı sıra yerli sümbüller ve sim çiçekleri için de koruma projesi başlatalım"

Karaburun'un koku bahçelerinin çok özel olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Özel, çünkü bu bahçelerde başka bir süs bitkisi kültürünün izlerini görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde mevsimlik süs bitkileri gösterişli renkleriyle ön plana çıkar ve üretilirken, Karaburun kendine başka bir yol çizmiş. Karaburun halkı büyük, gösterişli türler yerine, çiçekleri ufak; ama kokusu güçlü bitkiler yetiştirmiş. Sadece nergis değil, hemen onu takiben çiçeklenen mor ve pembe sümbüller de Karaburun koku bahçelerinin eşsiz birer parçası olmuş. Kokusu daha az olan ve pek azımızın bildiği kar beyaz sim çiçekleri. Onlar da bu bahçelerde yetişiyor. Karaburun'un nergislerini yaşatmak için gösterdiğimiz çabayı, tüm bu soğanlı bitkileri yaşatmak için de sürdürmek zorundayız. İlkay başkanımızdan ricam, nergisin yanı sıra yerli sümbüller ve sim çiçekleri için de bir koruma projesi yapalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda da sizin yanınızda olacak. Karaburunlu çiftçilerimize sağladığımız nergis soğanı desteğini, bu türleri korumak için de vermeye hazırız; çünkü ancak bunu başarırsak Karaburun'u Akdeniz'in en büyük koku bahçesi olarak koruyup yaşatabiliriz" şeklinde konuştu.

"Nergis bizim için iştir, aştır, emektir"

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise "İki yıl aradan sonra düzenlediğimiz dördüncü festivalimiz tarım kenti olan Karaburun'umuzun tanıtımında çok önemli bir işlev üstleniyor. Nergis biz Karaburunlular için bir çiçekten fazlasını ifade eder. Kutsal bir emeğin, çabanın ürünüdür. Ekim alanlarımız azalmış olsa da yıllarca memleketimizin en önemli geçim kaynakları arasında olmuştur. Nergis onun için bizim için sadece bir çiçek değildir; iştir, aştır, emektir. Nergis Karaburun'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve değerli eşi Neptün Soyer'in destekleriyle her geçen sene daha fazla alanda ekiliyor. Geçtiğimiz süreçte 120 bin nergis soğanını üreticilerimize dağıtmıştık. Sevgili Tunç başkanım emeklerimiz karşılık buluyor. Şimdi Karaburun ve Mordoğan'da ekim alanı olarak iki bin dönüme ulaştık. Gelecek yıllarda daha büyük alanlarda nergis dikimi yapacağız. Bizlere düşen görev bu bereketi vatandaşlarımızın önüne sermektir" dedi.

"Burası koku bahçesi olmuş durumda"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da, "Bugün bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, eşi Neptün Soyer'e, Karaburun Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarına, emek verenlere teşekkür ediyorum. Tunç Başkanımız da bahsetti, burası koku bahçesi olmuş durumda" diye konuştu.

Üreticiler tarafından kurulan stantları da dolaşan Başkan Soyer, vatandaşlarla sohbet etti. Festival çeşitli şovlar ve canlı heykel gösterileri ile devam etti.

İki günlük programda neler var?

Karaburun'un geleneksel festivali kapsamında; resim sergileri, bando ve halk dansları gösterileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Türk halk müziği orkestrası konseri, üretici ve nergis sohbetleri, yarışmalar, söyleşiler, nergis sabunu ve keçe atölyesi faaliyetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu gösterileri, geleneksel güzellik yarışması yapılıyor.

Açılışa ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve eşi Fatma Tekin, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın eşi Nuriş Oran, Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Eker, belediye bürokratları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, kooperatifler, üreticiler, muhtarlar ve yurttaşlar yer aldı. - İZMİR