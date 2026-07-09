5. Yılda Tahir Çetin ve Ali Faik İnter Anıldı

Haber: Osman BEKAR

(İZMİR) - Ankara'daki eylemden dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Tahir Çetin ile maden işçisi ve sendika yöneticisi Ali Faik İnter, ölümlerinin 5. yılında anıldı.

Anma programı Soma'da sendika binası önünde başladı. Madenciler, sendika binasından Madenci Heykeli'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından Ali Faik İnter için Soma Mezarlığı'nda, Tahir Çetin için ise İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Arpaseki Mahallesi'ndeki mezarı başında anma programları düzenlendi.

Programa sendika yöneticileri, maden işçileri, aileler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Konuşmalarda, Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in yalnızca bir sendika yöneticisi değil, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin sembol isimleri olduğu vurgulandı.

"BU KAZANIMLAR TAHİR ÇETİN VE ALİ FAİK İNTER'İN MÜCADELESİYLE ELDE EDİLDİ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, yaptığı konuşmada sendikanın yıllar içerisinde elde ettiği kazanımları hatırlatarak, bu başarıların büyük bedeller ödenerek kazanıldığını söyledi.

Aksu, yeraltında çalışan maden işçilerinin haftada iki gün tatil hakkının Bağımsız Maden-İş'in yürüttüğü mücadele sayesinde elde edildiğini belirterek, 6 bin Soma Kömürleri işçisinin kıdem tazminatlarının ve 1.200 Uyar Madencilik işçisinin haklarının da sendikanın kararlı mücadelesi sonucunda kazanıldığını ifade etti.

Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in, Uyar Madencilik işçilerinin hak mücadelesinden dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirdiğini hatırlatan Aksu, "Bu insanlar kendi çocukları ya da aileleri için değil, işçi sınıfının hakları için mücadele ederken yaşamlarını kaybetti" dedi.

Başaran Aksu, Ermenek'te yaşanan direniş sırasında işçilere ve madenci ailelerine yönelik şiddetin Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali olarak değerlendirildiğini anımsattı.

Mahkemenin, Tahir Çetin'in de aralarında bulunduğu başvurucular lehine tazminata hükmettiğini belirten Aksu, kararın işçi eylemlerinin keyfi biçimde engellenemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Aksu, "Anayasa Mahkemesi açıkça diyor ki; valilikler ve kaymakamlıklar işçilerin hak arama eylemlerini sınırlandıramaz, yasaklayamaz. Biz bu mücadeleyi zaten yıllardır fiilen veriyorduk. Hukuk da bunun meşru olduğunu tescilledi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SARI SENDİKACILIĞIN KARŞISINA GERÇEK MÜCADELEYİ KOYDULAR"

Bağımsız Maden-İş'in Türkiye'de farklı bir sendikal anlayış geliştirdiğini belirten Aksu, Tahir Çetin'in İmbat Madencilik'te işten çıkarılmak istendiğinde geri adım atmayarak işçilere örnek olduğunu söyledi.

"Bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde üyemizi yalnız bırakmadık" diyen Aksu, sendikanın hiçbir işçiyi patron karşısında sahipsiz bırakmadığını belirtti."

İşçilerin baskılar nedeniyle haklarını aramaktan çekindiğini ifade eden Aksu, buna rağmen Bağımsız Maden-İş'in yürüdüğü her yerde binlerce insanın mücadeleye destek verdiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda işçilere ve işverenlere seslenen Başaran Aksu, Soma'da kazanılan tüm hakların arkasında Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in emeğinin bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün çift asgari ücret alınıyorsa, haftada iki gün tatil uygulanıyorsa, binlerce işçi tazminatını aldıysa bunda Tahir'in ve Ali Faik'in payı vardır. Eğer gerçekten helallik istiyorsanız, onların işçi sınıfına bıraktığı mücadeleye sahip çıkın."

GÖKAY ÇAKIR: "TAHİR ÇETİN BİZİM İÇİN HİÇBİR ZAMAN ÖLMEDİ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da Tahir Çetin'in mezarı başında yaptığı konuşmada, Çetin'in yalnızca bir sendika başkanı değil, aynı zamanda en yakın yol arkadaşlarından biri olduğunu söyledi.

"Tahir Başkan'ın yürüdüğü çizgiden ayrılmayacağız" diyen Çakır, sendikanın bugün geldiği noktada onun emeğinin büyük olduğunu ifade etti."

Bağımsız Maden-İş'in son yıllarda gerçekleştirdiği tüm eylemlerin işçiler lehine sonuçlandığını belirten Çakır, "Bize yıllarca 'marjinal', 'terörist' dediler. Bugün bunları söyleyemiyorlar. Şimdi ise 'Bunlar dik duruyor, bunlara söz geçirilemiyor' diyorlar. Çünkü biz işçilerin haklı olduğu yerde duruyoruz" dedi.

Türkiye'de işçi sınıfının büyük baskılar altında olduğunu söyleyen Çakır, buna rağmen mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'nin en güçlü sendikası olmak değil sadece; işçi sınıfına hiçbir zaman kaybettirmeyen sendika olmaktır" diye konuştu.

Anma programında söz alan maden işçileri de Tahir Çetin'in en zor dönemlerde bile umudunu ve yüzündeki tebessümü kaybetmediğini anlattı.

Bir maden işçisi, "Bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullarda hepimizin Tahir abinin umudundan bir parça almaya ihtiyacı var. En zor günlerde bile gülümsemeyi başarır, hepimize umut verirdi" dedi.

Maden işçisi Volkan Çetin ise Tahir Çetin'in yıllar önce söylediği ve bugün mezar taşında da yer alan "Bir fidan olarak geldiğimiz dünyadan bir çınar olarak gitmek ümidiyle..." sözünü anımsattı.

Volkan Çetin, Tahir Çetin'in yaktığı mücadelenin meşalesini büyütmenin artık kendilerine düştüğünü belirterek, "O bir kibrit yaktı. Bize düşen görev, o kıvılcımı işçi sınıfının büyük mücadelesine dönüştürmektir" diye konuştu.

FERHAT AKILMA: "TAHİR ÇETİN BİZİM İÇİN ÖLÜMSÜZDÜR"

Sendika yöneticisi Ferhat Akılma da Tahir Çetin'in yalnızca bir sendika başkanı olmadığını, işçi sınıfını ayrım gözetmeden bir araya getiren öncü bir isim olduğunu söyledi.

"Tahir Çetin'i toprağa koyduk ama mücadelesini toprağa gömmedik" diyen Akılma, "Biz bu emaneti omuzlarımızda taşıyoruz. Onun bıraktığı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Tahir Çetin'in adı işçi sınıfının direnişiyle birlikte anılıyor" ifadelerini kullandı."

Anma törenleri, mezarlara karanfiller bırakılması ve duaların ardından sona erdi.