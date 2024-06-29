800 Yıllık Tarihi Kervansaray Müze Otel Olarak Açıldı

Yerel

800 yıllık tarihi kervansaray müze otel olarak kapılarını açtı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca:

"800 yıllık tarihi yeniden ihya ettik"

KONYA - Konya'nın tarihi miraslarından biri olan 800 yıllık Obruk Kervansaray, Konya'nın merkez ilçe Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen detaylı bir restorasyon sürecinin ardından müze otel olarak yeniden kapılarını açtı.

Karatay Belediyesi, ilçedeki kültürel varlıkları hem turizme kazandırmak hem de gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla birçok proje yürütüyor. Bu çerçevede geçmişin izleri ile konaklama imkanı sunan 800 yıllık Obruk Kervansaray Müze Otel, 4 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından resmi törenle hizmete açıldı. Obruk Kervansaray Müze Otel'in açılış konuşmalarından önce katılımcılar, tiyatro gösterisi ile geçmişe götürüldü.

Kervansaray Müze Otel'in orijinal dokusu korundu

Konya- Aksaray Kara yolunun 70. kilometresinde yer alan 170 metrelik derinliğe sahip ve 145 metrelik kısmı suyla dolu Kızören Obruğu'nun yanı başında 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu kervansarayı, 4 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından 13 odalı otele dönüştürüldü. Restorasyon çalışmalarıyla, kervansarayın orijinal dokusu korunarak misafirlerine modern bir konaklama imkanı sunacak. Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayın her odasına yerden ısıtmalı Türk hamamı da yapıldı. Müze otel konseptiyle hizmete giren Obruk Kervansaray, ziyaretçilere tarihi bir atmosferde konaklama imkanı sunarken, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını tanıtmaya yönelik çeşitli sergilere de ev sahipliği yapacak. Otelde, tarihi eserler ve döneme ait objeler sergilenerek, misafirlerine geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunacak.

Ecdadın izinde tarihe yolculuk deneyimi Karatay'da

Konya'nın tarihi miraslarından biri olan 800 yıllık Obruk Kervansaray'ı, detaylı bir restorasyon sürecinin ardından müze otel olarak yeniden hizmete açtıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Obruk Kervansaray Müze Otel'in Konya'ya hayırlı olmasını diledi. Karatay'da tarihi eserlerin korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması adına örnek projeler uyguladıklarını söyleyen Hasan Kılca, kervansarayın restore çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Yüzlerce yıllık geçmişimizin ve ecdadımızın önemli miraslarından biri olan Obruk Kervansaray'ının restorasyonunu ve Kızören Obruğu çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamış olmanın heyecanıyla bir aradayız. Ecdadımız, Anadolu'daki ticari hareketliliği artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla, sahip olduğu yüksek kültürünü en canlı şekilde aksettiren hanlar inşa etmişlerdir. Bu hanlar, her dönem medeniyetimizin kıymetli parçaları olmanın yanı sıra, Anadolu'da Selçuklu saltanatının kudretini ve sağlamlığını gösteren birer abidedir. Geçmişi 13. yüzyıla dayanan ve önemli Anadolu Selçuklu eserlerinden olan Obruk Kervansarayı da, bu eşsiz abidelerdendir. İnşa edildikten sonra yüzyıllar boyunca, hatta 1900'lü yılların başına kadar, konaklama amacıyla kullanılan bu kıymetli mirası korumak ve geleceğe taşımak amacıyla Karatay Belediyesi olarak 2020'de çalışmalara başladık. 4 yıl boyunca, büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımızın sonucunda, Karatay'ımızın tarihi bir yapısını daha ayağa kaldırmış olduk."

"Konya'nın turizm potansiyelini arttırmak için büyük bir hizmet"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Obruk Kervansaray Müze Otel'in Konya'nın turizm potansiyelini arttırmak için büyük bir adım olduğunu söyleyerek, "Kervansaray, Konya'nın önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Konya tarihi açısından çok önemli bir gün. Konya'nın başkent oluşunun 927. yılındayız. Bu önemli günde böyle güzel bir eserin açılışında bulunmak hepimiz için çok anlamlı. Ecdadımız bize o kadar güzel bir şehir bırakmış ki; ovasından dağına kadar nereye gözümüzü çevirsek Selçuklu'nun önemli eserlerini görme imkanımız var. Maalesef bunların bir kısmının bugün gün yüzüne çıkarılması ya da tahribattan kurtarması mümkün olmamış ama bugün yapılan bu örnek iş diğer eserler için önemli bir başlangıç olacak. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum. " dedi.

"Belediyelerimiz Konya'nın kadim geçmişine sahip çıkıyor"

Konya Belediyeleri'nin Konya'nın kadim tarihine sahip çıktığını belirten AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek; müze otel olarak kapılarını yeniden açan kervansarayın çok özel bir hale getirildiğini aktardı. Tahir Akyürek, "Belediyelerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Türkiye yüzyılına uygun hizmetlerle yola devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımız canla başla hem tarihi dokunun ortaya çıkarılması hem de ileri şehircilik hizmetlerini Konya'ya getirmenin çabası içindeler. Önemli bir açılıştayız. Burası tam bozkırın ortasında adeta bir vaha gibi çok güzel düzenlenmiş bir kervansaray. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Kervansaray kültürümüze ve değerlerimizi dünyaya yayacak önemli bir hizmet"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise Obruk Kervansaray'ının müze otel olarak yeniden hayat bulmasının, turizme ve kültürel mirasın korunmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Vali Özkan, Obruk Kervansaray Müze Otel'in kültür ve değerleri dünyaya yayma noktasında önemli bir rol üstleneceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Şehrimiz açısından hepimiz çok mutlu bir gündeyiz. Konya'mızın Selçuklu'ya başkent olmasının sene-i devriyesinde böyle güzel bir eseri hep beraber açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve Turim Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'a ayrıca teşekkür ederim. Nadir bey ile burayı ziyaret etmiştik o zaman da nerede hangi noktalarda dokunuş olur onların analizini yapmıştık. Hasan başkanımız hep başında bekledi ve bunu bir çocuk büyütürcesine, bu onarım sürecini yürüttü. Tüm ekibiyle beraber kendisini tebrik ediyoruz."

Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan Karatay Belediyesi'ne teşekkür

800 yıllık kervansarayı yeniden hayata kazandıran Karatay Belediyesi'ne teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da; Karatay Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini kaydetti. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Konya'mızın başkent oluşunun 927. sene-i devriyesinde, bu muhteşem eserin yeniden ihya olmasına tanıklık etmekten büyük heyecan duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan ettik ve dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kendi sorumluluk alanımızda, Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde turizm potansiyelini en üst düzeye çıkartmak için çabalarımızı yürütmekteyiz. 81 ilimizin kültür, tarih ve turizm değerlerini ürünlere dönüştürerek bu hedefe emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Obruk Mahallesi'ndeki 800 yıllık Selçuklu mirası Obruk Kervansaray Müze Otel'in açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Obruk Kervansaray Müze Otel'in açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Turizmci Dr. Cem Kınay, AK Parti Karatay Teşkilatı yönetimi, Karatay Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.