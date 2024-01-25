 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Başkanı Biden, F-16 satışına onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, F-16 satışına onay verdi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Biden, F-16 satışına onay verdi
25.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 15:21
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedarikine ilişkin, "ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaynaklar, Biden'ın kongreye satışın onaylanması yönünde gönderdiği tavsiye mektubuna ilişkin, "F-16 tedariki konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları (Letter of Request-LOR) ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne (ODC-T) iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli erlerin maaşları ile ilgili soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Sözleşmeli erler profesyonel görev yapmak üzere istihdam ettiğimiz personelimizdir. Sözleşmeli erlik 7 yıl ile sınırlı bir görevi kapsıyor. Son yapılan zamlarla en düşük sözleşmeli er maaşı 34 bin 217 TL'den başlıyor. Görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 TL'ye kadar çıkıyor. Görevi değişik sebeplerle bırakan sözleşmeli erlerimize görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat da ödeniyor. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 628, yedinci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 TL tazminat ödemesi yapılıyor. Ayrıca görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonda bulunuluyor."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yakında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine yeni insansız deniz araçlarının dahil olacağına dair soru üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünü silah sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün artmakta. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz de her geçen gün kazandığı yeni platform ve yeteneklerle gücüne güç katarak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havada yakaladığı İHA/ SİHA başarılarını denizde de yakalamak istiyoruz. İnsansız deniz araçlarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmalarımız devam ediyor."

NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen "Steadfast Defender-24" tatbikatı ile ilgili soru üzerine Bakanlık kaynakları, "Tatbikatın amacı kolektif savunmaya yönelik müşterek eğitim icra etmek, müttefik birliklerin yığınak ve muharebe yeteneklerini test etmek ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyon sağlamaktır. Söz konusu tatbikat, 22 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında iki safhadan ve birçok alt tatbikattan oluşmaktadır. Birinci safha (Atlantik/Norveç) 11 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında, müttefik kuvvetlerin Avrupa'ya stratejik intikali ile kuvvet koruma ve hasar kontrolünün sağlanması maksadıyla gerçekleştirilecek. İkinci safha (Doğu Avrupa) ise, 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında Avrupa içinde intikal ile NATO Mukabele Kuvvetlerinin (NMK) Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) alarm ve yığınaklanma tatbikatı olarak icra edilecek. Türkiye bu tatbikatın ikinci safhadaki bazı kısımlarına katılım sağlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelinin iştirak etmesi planlanmıştır. Tatbikata 31 NATO müttefiki dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılması da planlandı. İsveç, NATO ortak ülkesi olarak zaten uzun yıllardır birçok tatbikata katılıyor. Ortak ülke olarak bu tatbikata da katılacaklar" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair iddialar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekeceği iddialarına yönelik, "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Joe Biden, Türkiye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Başkanı Biden, F-16 satışına onay verdi - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, F-16 satışına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement