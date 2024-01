ABD Başkanı Biden, F-16 satışına onay verdi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedarikine ilişkin, "ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaynaklar, Biden'ın kongreye satışın onaylanması yönünde gönderdiği tavsiye mektubuna ilişkin, "F-16 tedariki konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları (Letter of Request-LOR) ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne (ODC-T) iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli erlerin maaşları ile ilgili soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Sözleşmeli erler profesyonel görev yapmak üzere istihdam ettiğimiz personelimizdir. Sözleşmeli erlik 7 yıl ile sınırlı bir görevi kapsıyor. Son yapılan zamlarla en düşük sözleşmeli er maaşı 34 bin 217 TL'den başlıyor. Görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 TL'ye kadar çıkıyor. Görevi değişik sebeplerle bırakan sözleşmeli erlerimize görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat da ödeniyor. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 628, yedinci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 TL tazminat ödemesi yapılıyor. Ayrıca görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonda bulunuluyor."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yakında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine yeni insansız deniz araçlarının dahil olacağına dair soru üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünü silah sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün artmakta. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz de her geçen gün kazandığı yeni platform ve yeteneklerle gücüne güç katarak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havada yakaladığı İHA/ SİHA başarılarını denizde de yakalamak istiyoruz. İnsansız deniz araçlarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmalarımız devam ediyor."

NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen "Steadfast Defender-24" tatbikatı ile ilgili soru üzerine Bakanlık kaynakları, "Tatbikatın amacı kolektif savunmaya yönelik müşterek eğitim icra etmek, müttefik birliklerin yığınak ve muharebe yeteneklerini test etmek ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyon sağlamaktır. Söz konusu tatbikat, 22 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında iki safhadan ve birçok alt tatbikattan oluşmaktadır. Birinci safha (Atlantik/Norveç) 11 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında, müttefik kuvvetlerin Avrupa'ya stratejik intikali ile kuvvet koruma ve hasar kontrolünün sağlanması maksadıyla gerçekleştirilecek. İkinci safha (Doğu Avrupa) ise, 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında Avrupa içinde intikal ile NATO Mukabele Kuvvetlerinin (NMK) Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) alarm ve yığınaklanma tatbikatı olarak icra edilecek. Türkiye bu tatbikatın ikinci safhadaki bazı kısımlarına katılım sağlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelinin iştirak etmesi planlanmıştır. Tatbikata 31 NATO müttefiki dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılması da planlandı. İsveç, NATO ortak ülkesi olarak zaten uzun yıllardır birçok tatbikata katılıyor. Ortak ülke olarak bu tatbikata da katılacaklar" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair iddialar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekeceği iddialarına yönelik, "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" cevabını verdi. - ANKARA