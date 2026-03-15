ABD Bayrağı Venezuela'da Yeniden Göndere Çekildi - Son Dakika
ABD Bayrağı Venezuela'da Yeniden Göndere Çekildi

ABD Bayrağı Venezuela\'da Yeniden Göndere Çekildi
15.03.2026 02:47
ABD, 7 yıl aradan sonra Karakas'taki büyükelçiliğinde bayrağı yeniden göndere çekti.

ABD bayrağı, 7 yıl aradan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ABD büyükelçiliğinde ilk kez yeniden göndere çekildi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırmasıyla ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD bayrağı, 7 yıl aradan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ABD büyükelçiliğinde ilk kez yeniden göndere çekildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Laura F. Dogu, 2019 yılında Venezuela ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine atıfta bulunarak, "ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'ndeki Amerikan bayrağı 14 Mart 2019 sabahı indirilmişti. Tam 7 yıl sonra, 14 Mart 2026 sabahı, aynı saatte, ekibim ve ben Amerikan bayrağını yeniden göndere çektik" ifadelerini kullandı. Dogu, "ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Venezuela ile yolumuza devam" dedi.

ABD Maduro'yu kaçırmıştı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i 3 Ocak 2026'da düzenlenen askeri operasyonla kaçırarak ABD'ye getirmişti. Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak suçlamalarıyla yargı önüne çıkarılmıştı. Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise ülkenin geçici devlet başkanı olarak belirlenmişti. Gelişmenin ardından, gergin ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda Rodriguez'in iyi bir iş çıkardığını ve kendileriyle iyi anlaştığını söylemişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Diplomasi, Venezuela, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Bayrağı Venezuela'da Yeniden Göndere Çekildi - Son Dakika

01:28
Arda Güler’den inanılmaz gol Orta sahasının gerisinden attı
Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
SON DAKİKA: ABD Bayrağı Venezuela'da Yeniden Göndere Çekildi - Son Dakika
