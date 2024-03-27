Acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin sorunları çözülmeyi bekliyor

GÖKAY ŞİMŞEK
Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Genç Sağlık Sendikası Başkanı Emrah Eren, "Geçtiğimiz yıl yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de bir kez daha şahit olduk ki acil tıp teknisyeni ve paramediklerimiz, azim, fedakarlık ve özveri ile adeta destan yazmışlardır. Ancak bilinmelidir ki acil tıp teknisyeni ve paramediklerimizin kronikleşme safhasına gelmiş ve ivedilikle çözülmeyi bekleyen sorunları bulunmaktadır" dedi.
Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Genç Sağlık Sendikası Bilecik İl Başkanı Emrah Eren, İl Başkan Yardımcısı Nurten Bal ve sendika üyeleri Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını dile getirmek için basın açıklaması yaptı. Emrah Eren, şunları söyledi:
"Bugün burada 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası'nı kutlamak, acil tıp teknisyeni ve paramedik meslektaşlarımızın sorun ve taleplerini yetkililere duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de bir kez daha şahit olduk ki acil tıp teknisyeni ve paramediklerimiz, kendilerini hayat kurtarmaya adamış, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide canhıraş mücadele etmiş; azim, fedakarlık ve özveri ile adeta destan yazmışlardır. Ancak bilinmelidir ki acil tıp teknisyeni ve paramediklerimizin kronikleşme safhasına gelmiş ve ivedilikle çözülmeyi bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bizler, Genç Sağlık Sendikası olarak, dün olduğu gibi bugün de tüm sağlık çalışanlarımızın sorun ve taleplerini her meydanda, her platformda duyurmak ve elbet bir gün toplu sözleşme masasında haklarını alabilmek adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz."
"İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMEYİ BEKLEYEN SORUNLAR VAR"
Başkan Yardımcısı Nurten Bal ise taleplerini şöyle sıraladı:
"Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerimiz için
- Hasta nakil ambulanslarının yetersizliğinden dolayı acil yardım ambulanslarının sürekli olarak nakil vakarına çıkmasını,
-Personele aylık bazda ödenen tayin bedelinin günümüz şartlarından çok uzak olmasını, bu miktarın enflasyon oranı ile orantılı düzeltilmesini,
-112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) personellerine ödenen teşvik miktarının artırılmasını,
-112 ASH personellerinin nöbet ücretlerinin artırılmasını,
-Şehir merkezlerindeki istasyon vaka ortalamalarının, personel verimliliği açısından, yoğun istasyonlar göz önünde bulundurularak yeni istasyonlar açılmasını,
-Güvenlik güçleri ihtiyacı olan vakalarda personellerin can güvenliğinin sağlanmasını,
-Özellikli (Obez ve yenidoğan) ambulans sayılarının artırılmasını,
-112 ASH personeline verilen kıyafetlerin standart bedende ve kalitede üretilmesini,
-Ambulansın hangi acil durumlarda aranacağına dair herhangi bir kamu spotlarının olmaması ve ambulansa trafikte yol verme zorunluluğu ve kuralları ile ilgili kamu spotlarının artırılmasını,
-112 ASH istasyonlarında yeteri anlamda güvenlik tedbirlerinin alınmasını, talep etmekteyiz. Her koşulda en ön safta mücadelesini sürdüren, acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için özveri ile görev yapan ATT ve pramediklerimizin 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Paramedik Haftası'nı en içten dileklerimizle kutlarız."
Son Dakika › Yerel › Acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin sorunları çözülmeyi bekliyor - Son Dakika
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