Adana Altın Koza\'da jüri belli oldu: Başkan Zuhal Olcay

(ADANA) - Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri açıklandı. Bu yıl jüriye oyuncu Zuhal Olcay başkanlık edecek. Sinemanın farklı alanlarından yedi isim, festivalin Altın Koza ödüllerini belirleyecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri açıklandı. Türk sinemasının en prestijli ödüllerinden Altın Koza için yarışacak filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay üstlenecek.

Türk sinemasının, yaklaşık altmış yıla yaklaşan geçmişiyle en köklü festivalleri arasında yer alan Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl da sinemanın farklı disiplinlerinden deneyimli isimleri aynı jüri çatısı altında buluşturuyor.

Jüri başkanı Zuhal Olcay'a; oyuncular Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi eşlik edecek.

SİNEMANIN FARKLI ALANLARINDAN GÜÇLÜ BİR JÜRİ

"İhtiras Fırtınası" filmiyle, 1983 yılında sinema kariyerine başlayan Zuhal Olcay, "Amansız Yol", "Gizli Yüz", "Hiçbiryerde" ve "Dünden Sonra Yarından Önce" gibi filmlerdeki performanslarıyla çok sayıda ödüle layık görülürken, tiyatro ve müzik alanındaki çalışmalarıyla da Türkiye'nin en saygın sanatçıları arasında yer aldı.

Oyuncu Şebnem Bozoklu, sinema, televizyon ve dijital platform projelerindeki başarılı performanslarıyla son yılların öne çıkan isimlerinden biri olurken, Salih Bademci de hem sinemada hem de televizyon ve tiyatro sahnesinde sergilediği çok yönlü oyunculuğuyla dikkati çekiyor.

Yönetmen Erdem Tepegöz, ilk uzun metraj filmi "Zerre" ile Moskova Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ödülü başta olmak üzere birçok uluslararası başarı elde etti. Senarist Nilgün Öneş, "İkinci Bahar", "Yabancı Damat", "Hatırla Sevgili" ve "Bu Kalp Seni Unutur mu?" gibi Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin senaryolarını kaleme aldı.

Jürinin bir diğer üyesi Gökhan Tiryaki, başta Nuri Bilge Ceylan filmleri olmak üzere "Kış Uykusu", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Üç Maymun", "İklimler", "Issız Adam", "Kelebeğin Rüyası" ve "Sarmaşık" gibi çok sayıda ödüllü yapımın görüntü yönetmenliğini üstlenerek uluslararası alanda önemli bir kariyer inşa etti.

Sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi ise film eleştirileri, akademik çalışmaları ve bağımsız sinema alanındaki katkılarıyla jüride yer alacak.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Festival yönetimi, yarışma kategorilerine başvuruların 17 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması başvuruları festivalin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilirken, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ile bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması başvuruları ise FilmFreeway platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ilk kez programa eklenen Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması, festivalin değişen sinema teknolojilerine ve yeni anlatım biçimlerine açılan vizyonunu yansıtan yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Festivalde yarışacak filmlerin önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenirken, Altın Koza bu yıl da Türkiye sinemasının yeni yapımlarını sektör profesyonelleri ve sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.