Yerel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı Seçim Ofisi'ni açtı. Başkan Karalar, "Bana bazen çok yoğun, dinlenmeden çalıştığımı söylüyorlar. Bu ülke için atalarımız canlarını feda etmişler, biz zamanımızı, mesaimizi vermişiz çok mu? Adana için kendimizi adayarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Karalar, Pozantı Seçim Ofisi'ni açtı. Açılışta Pozantı'nın tarihi önemine vurgu yapan Karalar, işgal yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmana karşı direnç yuvalarının Pozantı'da kurulması emrini verdiğini hatırlattı. Adana'da 15 ilçeye yoğun hizmet götürdüklerini belirten Başkan Karalar, şunları söyledi:

"ADANA'YA SCADA MERKEZİ'Nİ YAPARAK, ŞEHRİMİZDEKİ SU KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEYEBİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK"

"Adana Adana olalı böyle hizmet görmedi. Su sıkıntısı nedeniyle Adana'ya ikinci su arıtma tesisini kurmayı düşündüğümüz bir anda SCADA Merkezi'ni yaparak, şehrimizdeki su kayıp ve kaçaklarını önleyebileceğimizi gördük ve bunu uygulamaya başladık. İlk etapta kapsama alınan bölgedeki çalışmayla, 7 milyon metreküp su kayıp kaçağını önledik. Yapay zekayla işleyen bu sistemi bütün Adana'ya yaydığımızda yılda yaklaşık 40 milyon metreküp su tasarrufu gerçekleştireceğimiz mekanizma oluşturmuş olacağız. Böylece bir yandan, dikkat edilmezse dünyada oluşacak su kıtlığına karşı mücadele ederken bir yandan da SCADA Merkezi'nden önce Adana'ya yapılmasını planladığımız arıtmanın masrafından kurtulmuş oluyoruz."

Halka hizmet için göreve talip olduğunu ve bunun gereklerini yerine getirdiğini kaydeden Karalar, milletin parasını en iyi ve doğru şekilde kullandıklarını söyledi. Karalar, şöyle devam etti:

"OLANAKSIZ DENİLEN DİĞER BÜTÜN PROJELERİ YAPTIK"

"Adana'da nasıl bir tablo devraldığımızı herkes biliyor. İşçinin parasının ödenemediğini, mazot alınamadığını, 351 haciz dosyasıyla uğraştığımızı kamuoyu hatırlıyor. Biz borç gelir tablosunu değiştireceğimizi, şartları düzelteceğimizi biliyor, kendimize inanıyorduk. Mali yapıyı değiştirdikten sonra halkımıza, bugüne kadar kentte görülmemiş rekor hizmetleri vereceğimizi de biliyorduk. Halkımız bizim yönetim anlayışımızın farkını, getirilerini yaşayarak gördü. Yaptığımız 3 alt geçidi, 5 bulvarı, su yatırımlarını, yağmur suyu tahliye hatlarını, kreşleri, mahalle merkezlerini, arıtmaları, aldığımız 321 iş makinesini, 111 otobüsü, döktüğümüz 3 milyon tona yakın asfaltı ve olanaksız denilen diğer bütün yaptıklarımızı, hizmetlerimizi görünce, halkımız bizim yönetim biçimimizin ne kadar dikkatli, itidalli ve adanmışlıkla yapıldığını tam olarak anladı. Adana'mızın genelinde de Pozantı'da da hizmetlerimizi artırmak istiyoruz ve bunu gerçekleştirmeye kararlıyız. Biz hizmet yaparken oy hesabı ve siyasi parti ayrımı gözetmeyiz. Hizmet bizim asli vazifemiz. Tarihin en şanssız döneminde belediye başkanlığı yapıyoruz. Belediyeyi çok kötü şartlarda devralmamızın ardından 2 yıl pandemiyle uğraştık ve sonrasında ülkemizi derinden etkileyen, Adana'mızı da vuran çok büyük iki deprem yaşadık. Ona rağmen Adana'da hizmet götürmediğimiz bir yer kalmadı. Adana tarihinde görülmemiş rekor hizmetleri bütün ilçelerimize, mahallelerimize ve köylerimize ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Elbette hiç eksiğimiz kalmadı demiyoruz ama borç batağından çıkardığımız, para sorunumuzun kalmadığı belediyemizde Allah nasip ederse ikinci dönemimizde daha büyük işler yapacağız. Pozantı arıtmasını yapmak da bize nasip olacak. Pozantı'mıza 3 milyon civarında sadece çilek fidesi dağıttık, yem ve ilaç desteği verdik, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Adana'da nereye gidersem gideyim halkımız bize güvendiğini dile getiriyor. Söz verdiğimiz işleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Neye gücümüz yetiyorsa halkımıza feda olsun."

POZANTI ARITMA TESİSİ'NİN TEMELİ ATILACAK

Pozantı Meclis Üyesi Aday Tanıtım Toplantısı'na da katılan Karalar, Pozantı'ya ve Adana'ya getirdikleri önemli hizmetleri anlattı, gelecek dönemde yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. İhtiyaç olan her yerde mahalle merkezi kuracaklarını duyuran Karalar, seçimden sonra baharda Pozantı Arıtma Tesisi'nin temelini atacaklarını bildirdi.

Karalar, sözlerine şöyle son verdi:

"ADANA İÇİN KENDİMİZİ ADAYARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Adana'mız tarihinde görmediği hizmetleri gördü. 3 alt geçit yaptık, önümüzdeki dönem 8 alt geçit daha yapacağız. Adana tarihinde alt geçit yapan tek belediye başkanıyım. Şu ana kadar yılda 200 milyon liralık enerji tasarrufu sağlayan Güneş Enerjisi Sistemi yaptık. Önümüzdeki dönem çok daha fazla enerji üreteceğimiz ve halka hizmete dönüşecek şekilde tasarruf yapacağımız GES projemizi hayata geçireceğiz. 2 büyük kütüphane daha yapacağız, yurtlar yapacağız, kadınlarla ilgili ciddi yatırımlarımız olacak. 11 meslek edindirme kursumuz var, yenilerini açacağız, Adana'ya yakışır bir kültür merkezi inşa edeceğiz, yaşlı yaşam merkezi açacağız. Bana bazen çok yoğun, dinlenmeden çalıştığımı söylüyorlar. Bu ülke için atalarımız canlarını feda etmişler, biz zamanımızı, mesaimizi vermişiz çok mu? Adana için kendimizi adayarak çalışmaya devam edeceğiz."

Yerel seçimlerin siyasi parti seçimi olmadığını, bu seçimin halka hizmet edecek, belediye bütçesini doğru, ahlaklı kullanacak, dürüst olacak, memleketini sevdiği için her şeyini adayacak insanı belirleme seçimi olduğunu anlatan Karalar, Pozantı'da Şenol Eroğlu'nun böyle bir isim olduğunun altını çizdi.