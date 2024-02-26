Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı 5 Yılda 58 Bin 500 Çocuğa Eğitim Verdi

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Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 5 yıl boyunca kent sporuna ve sporcuya tam destek verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 5 yılda 16 branşta, 58 bin 500 çocuğa yaz spor okullarında eğitim verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) bünyesinde ise milli takıma yükselen oyuncuların yanı sıra Adana Demir Spor ve Adanaspor kulüplerinin altyapılarına oyuncu veriliyor. Bu kapsamda 5 yılda yaşama geçirilen hizmetler, destekler ve projeler, şöyle:

16 branşta bin 125 lisanslı sporcuya eğitim verildi. 23 farklı noktada 20 bin çocuğa portatif yüzme havuzlarında yüzme eğitimi verildi. Milli bayramlar ve özel günlerde 8 satranç turnuvasında, 3 bin 550 lisanslı sporcuya ve federasyon turnuvalarında 4 organizasyonda yer alan 600 lisanslı sporcuya ev sahipliği yapıldı. Bin 800 okula 7 bin 200 adet futbol topu, 7 bin 200 adet voleybol topu, 7 bin 200 adet basketbol topu, 7 bin 200 adet atlama ipi 3 bin 600 adet badminton seti, 3 bin 600 adet satranç takımı, 18 bin adet antrenman yeleği olmak üzere toplamda 54 bin adet malzeme desteği sağlandı. 4 yılda Kurtuluş Yarı Maratonu, Halk Koşusu ve 10 km Koşusu'nda toplam 10 bin 265 sporcu ağırlandı. Portakal Çiçeği Karnavalı Koşusu'nda 2 bin sporcu ağırlandı. İlk defa yapılan Varda Ultra Trail Koşusuna katılan 701 sporcu ağırlandı.

Her yıl düzenlenen güreş müsabakalarına 4 bin sporcu katıldı. Kros Yarışları her yıl düzenlendi ve toplamda 2 bin sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyesi birimler arası ve iştirakleri arası futbol turnuvasına 960 sporcu katıldı. İlk defa düzenlenen Veteranlar (Raftaki Kramponlar) Futbol Turnuvasına 120 sporcu katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dostluğu geliştirme adına ilk defa düzenlenen futbol turnuvasına 72 sporcu katılım gösterdi. Muhtarlıklar arası futbol turnuvalarına 540 sporcu katıldı. 12 tenis turnuvasına bin 500 sporcunun katılımına destek olundu. Spor kulüplerine 10 milyon lira nakdi destek sağlandı. 150 amatör spor kulübüne 22'şer adet eşofman takımı, maç forması, maç şortu, tozluk, şort ve T-Shirt desteği yapıldı. 3 bin 300'er adet, toplamda 19 bin 800 adet verildi. Aynı zamanda 150 amatör spor kulübüne toplam 150 top çantası, 1800 adet antrenman hunisi, 3 bin adet antrenman çanağı, 150 adet antrenman merdiveni, 150'şer adet 1 takım: 12'li antrenman çemberi ve antrenman slalom çubuğu ve bin 500 adet futbol maç topu ile toplamda 26 bin 550 adet malzeme desteği yapıldı.

Amatör spor kulüplerine, okullara ve taraftarlar gruplarına olmak üzere ulaşım desteği sağlandı. 10 farklı noktada her gün sabah sporu ve yoga eğitimi verildi. 55 adet futbol müsabaka sahasının kumlama, gübreleme, çizim ve çim biçimi vb. gibi konularda bakım desteği sağlandı. 100 okula basketbol potası, voleybol direği ve kale direği temin edildi. Spor Park'ta; pilates, step ve aerobik eğitimlerinden bin kadın yararlandı. Seyhan Camuzcu Mahallesi, Saimbeyli Avcıpınar Mahallesi, Tufanbeyli Kayarcık ve Kirazlıyurt mahalleleri, Yüreğir PTT Evleri, Eski Misis ve Geçitli mahalleleri, Seyhan Emek Mahallesi, Kozan Hacıbeyli Mahallesi olmak üzere toplam 9 mahalleye futbol sahaları inşa edildi. Ceyhan'da, Kozan'da ve Karaisalı'da toplam 300 kişiye sürekli güreş eğitimi veriliyor.

ABBSK bünyesinde faaliyet gösteren basketbol takımından 6 oyuncu altyapı gruplarında milli takıma dek yükseldi. Altyapı liglerine katılan futbol takımı; Adana Demirspor ve Adanaspor gibi kentin profesyonel futbol kulüplerinin altyapılarına kazandırılıyor. Atletizm branşında da önemli başarılara imza atılıyor. ABBSK sporcusu Berat Uçuk, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası U18 kategorisi sırıkla atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu. Uçuk, Bursa'da yapılan şampiyonada U16 kategorisinde de Türkiye şampiyonu oldu.