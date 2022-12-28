Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi, Adanalılardan tepki gecikmedi: Bunların Adana kebabıyla bir sıkıntısı var

İçeriğinde tüm dünyadan yemeklere yer veren Tasteatlas, 195 ülke ve 15 bin yöresel yiyecek arasından 2022'nn en iyi mutfaklarını ve yemeklerini seçti. Bir gastronomi ülkesi olan Türkiye ise ilk yüze 11 yemek birden soktu. Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde Cağ Kebabı 9., Şiş Kebabı 14., mantı 22., Ali Nazik 45., döner kebap 48., tantuni 74., Hünkar beğendi 75., Adana kebap 81., çöp şiş 81., sarma 92., sıraya girebildi. Geçen yıl 3. olan Adana kebabının bu yıl 81. olması ise kentteki şefleri ve Adanalıları kızdırdı.

"ADANA KEBABI DÜNYANIN BİRİNCİ SIRASINDA"

Duruma tepki gösterenlerden kebap ustası Yaşar Aydın, "Bizim Adana Kebabını 81. sıraya kim atmış asıl bunu atanları sorgulamak lazım. Adana kebabı dünyanın birinci sırasında. Dünyanın bütün restoranlarında Adana kebabını bulursun. Nasıl 81. yaparlar böyle bir şey olamaz. Kare diye bir yemek varmış. Dünyada hiç duymadık Japon yemeği birinci yapmışlar. Ama Adana kebabını dünya biliyor hatta uzaylılar bile bu kebabı öğrendi. Niye uğraşıyorlar bunların Adana Kebabıyla bir sıkıntısı var. Geçen yıl 3. Olan Adana kebabı nasıl bu yıl 81. olur. Demek ki Adana kebabı o kadar büyük ki bunlara sıkıntı olmuş" dedi.

"YANLIŞ YAPIYORLAR"

Tepkisini dile getiren kebap ustası Salih Oral ise "Adana kebabını 81. sırıya koyarak yanlış yapıyorlar. Avrupa ve Amerika'ya gittiğinizde kebabın ismini duyarsınız. Hatta Asya ve Arap ülkelerinin tamamında kebap her yerde vardır. Dünyada etin ez lezzetli pişmiş şekli kömür ateşinde pişen et şeklidir. Bu nedenle dünyada kendini kabullendirmiş Adana kebabı gibi bir efsane yemeği 81. sıraya almak araştırmayı yapan kişinin kendisine hakaretidir" diye konuştu. Vatandaşlarda Adana kebabının birinci sırada olması gerektiğini dünyada böyle bir lezzetin olmadığını söyledi.