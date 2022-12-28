Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi, Adanalılardan tepki gecikmedi: Bunların Adana kebabıyla bir sıkıntısı var - Son Dakika
Üye Girişi

Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi, Adanalılardan tepki gecikmedi: Bunların Adana kebabıyla bir sıkıntısı var

28.12.2022 11:47

Tasteatlas'ın düzenlediği 2022'de dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde Adana kebabına 81'inci sırada yer verdi. Bu sıralamaya tepki gösteren Adanalı şefler kebabın birinci olması gerektiğini söyledi. Kebap ustası Salih Oral sıralamaya tepki göstererek, "Adana kebabını dünya biliyor hatta uzaylılar bile bu kebabı öğrendi. Niye uğraşıyorlar? Bunların Adana kebabıyla bir sıkıntısı var. Geçen yıl 3. Olan Adana kebabı nasıl bu yıl 81. olur?" dedi.

İçeriğinde tüm dünyadan yemeklere yer veren Tasteatlas, 195 ülke ve 15 bin yöresel yiyecek arasından 2022'nn en iyi mutfaklarını ve yemeklerini seçti. Bir gastronomi ülkesi olan Türkiye ise ilk yüze 11 yemek birden soktu. Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde Cağ Kebabı 9., Şiş Kebabı 14., mantı 22., Ali Nazik 45., döner kebap 48., tantuni 74., Hünkar beğendi 75., Adana kebap 81., çöp şiş 81., sarma 92., sıraya girebildi. Geçen yıl 3. olan Adana kebabının bu yıl 81. olması ise kentteki şefleri ve Adanalıları kızdırdı.

Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi! Adanalılar bu listeye çok sinirlendi

"ADANA KEBABI DÜNYANIN BİRİNCİ SIRASINDA"

Duruma tepki gösterenlerden kebap ustası Yaşar Aydın, "Bizim Adana Kebabını 81. sıraya kim atmış asıl bunu atanları sorgulamak lazım. Adana kebabı dünyanın birinci sırasında. Dünyanın bütün restoranlarında Adana kebabını bulursun. Nasıl 81. yaparlar böyle bir şey olamaz. Kare diye bir yemek varmış. Dünyada hiç duymadık Japon yemeği birinci yapmışlar. Ama Adana kebabını dünya biliyor hatta uzaylılar bile bu kebabı öğrendi. Niye uğraşıyorlar bunların Adana Kebabıyla bir sıkıntısı var. Geçen yıl 3. Olan Adana kebabı nasıl bu yıl 81. olur. Demek ki Adana kebabı o kadar büyük ki bunlara sıkıntı olmuş" dedi.

Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi! Adanalılar bu listeye çok sinirlendi

"YANLIŞ YAPIYORLAR"

Tepkisini dile getiren kebap ustası Salih Oral ise "Adana kebabını 81. sırıya koyarak yanlış yapıyorlar. Avrupa ve Amerika'ya gittiğinizde kebabın ismini duyarsınız. Hatta Asya ve Arap ülkelerinin tamamında kebap her yerde vardır. Dünyada etin ez lezzetli pişmiş şekli kömür ateşinde pişen et şeklidir. Bu nedenle dünyada kendini kabullendirmiş Adana kebabı gibi bir efsane yemeği 81. sıraya almak araştırmayı yapan kişinin kendisine hakaretidir" diye konuştu. Vatandaşlarda Adana kebabının birinci sırada olması gerektiğini dünyada böyle bir lezzetin olmadığını söyledi.

Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi! Adanalılar bu listeye çok sinirlendi
Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi! Adanalılar bu listeye çok sinirlendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Cengiz Mertoglu: Evet dogru bir karar duygusal bakmayalim Ticari acidan dusunursek tum yemekleri tanidiktan sonra karar verelim. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Prof. Dr. Ünlügenç: Adana'da 6.5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz Prof. Dr. Ünlügenç: Adana'da 6.5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz 9 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 44 GÖZALTI KARARI 9 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 44 GÖZALTI KARARI El emeği göz nuru ürünler sergilendi El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi, Adanalılardan tepki gecikmedi: Bunların Adana kebabıyla bir sıkıntısı var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 Türkiye'nin en zehirli yılanı "Anadolu engereği" bir ilimizde ortaya çıktı: Görürseniz koşarak kaçın
12:12 Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca konakladığı odayla ilgili sürpriz karar
11:29 Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı
11:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var
11:22 Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır
11:05 Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı
11:01 ABD'de hayatı kabusa çeviren kar fırtınasında can kaybı 65'e yükseldi, birçok kentte yağma olayları başladı
10:40 Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü
10:13 Prof. Dr. Ünlügenç: Adana'da 6.5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz
19:45 Hükümetten milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklama! Gözler maaş zammına çevrilmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 12:35:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yılın en iyi yemekleri sıralamasında Adana kebabı 81'inci sırada gösterildi, Adanalılardan tepki gecikmedi: Bunların Adana kebabıyla bir sıkıntısı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement