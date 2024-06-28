Adıyaman Belediye Başkanı Ankara'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Ankara'da Temaslarda Bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Ankara\'da Temaslarda Bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin Encümen Toplantısına katılmak için gittiği Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Başkan Tutdere, TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sembolik bir hediye verdi. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti. Başkan Tutdere, Kent Meydanı Projesi ve Kuzey Çevre Yolu Projesi ile ilgili görüşmelerde bulundu ve taleplerini iletti. Ayrıca Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile görüşerek Adıyaman'a gelen yardımlarla ilgili taleplerini iletti.

28.06.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin Encümen Toplantısına katılmak için gittiği Ankara'da önemli temaslarda bulundu.

Başkan Tutdere önce, TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Encümen Toplantısına katıldı. TBB binasında gerçekleştirilen toplantıda, TBB'nin yeni dönemdeki organizasyonu ve belediyeler arası işbirliği konuları konuşuldu.

Başkan Tutdere, toplantı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 6 Şubat depremlerinde saat 04.17'de duran ve Adıyaman'ın sembolü haline gelen saat kulesi biblosunu hediye etti.

Başkan Tutdere daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Adıyaman'a vereceği desteklerin konuşulduğu toplantı sonrasında Başkan Tutdere, Yavaş'a da saat kulesi biblosu hediye etti.

Daha sonra Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i makamında ziyaret eden Başkan Tutdere, ziyarete dair, "Yol arkadaşımız, meslektaşımız, Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundum. Başkan'a nazik misafirperverliklerinden ve vereceği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman'da yapılacak olan Kent Meydanı Projesi ile ilgili olarak bir süredir şehirde esnafın görüşlerini alan Başkan Tutdere, temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'i de ziyaret etti. Kent Meydanı Projesinin yanı sıra Kuzey Çevre Yolu Projesi de görüşüldüğü ziyarette Başkan Tutdere, Bakan Yardımcısı Gürgen'e projeyle ilgili itiraz ve taleplerini iletti.

Başkan Tutdere ardından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bozkurt'u da ziyaret ederek Adıyaman'a yurt dışından gelen yardımlarla ilgili taleplerini iletti.

Ziyaretlere dair açıklamada bulunan Başkan Tutdere, "Şehrimizde depremin yaralarını hızla sarmak için bir dizi temasta bulunduğumuz Ankara'da verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gerek TBB'de gerçekleştirdiğimiz toplantı gerekse kıymetli belediye başkanlarımıza ziyaretlerimizde, büyükşehir beledilerimizin şehrimize destekleri ile ilgili önemli işbirlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimizin kalbi niteliğindeki Kent Meydanı Projesi ve yanı sıra Kuzey Çevre Yolu Projesiyle ilgili de talep ve itirazlarımızı ilgili makamlara ilettik. Şehrimiz için son derece önemli bu iki konu üzerinde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yanı sıra değerli akademisyenlerimizin oluşturduğu AFETTEK Platformu ile de şehrimiz açısından önemli işbirliklerinin oluşturulması açısından ilk adım niteliğinde bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Adıyaman'ımıza faydası olacak her türlü işbirliği ve çalışmanın içerisinde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Ankara'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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