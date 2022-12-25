Kuduz paniği tekrar ortaya çıktı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca devam edecek - Son Dakika
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Kuduz paniği tekrar ortaya çıktı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca devam edecek

25.12.2022 14:40
Kuduz paniği tekrar ortaya çıktı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca devam edecek

Bitlis'te 2 çocuğun kuduzlu köpek tarafından ısırılması ve çocuklardan birinin yaşamını yitirmesinden sonra kuduz paniği bu sefer de Adıyaman'ın Besni ilçesinde ortaya çıktı. Karantinaya alınan 3 köyde 6 ay boyunca tedbir uygulanacak.

Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'a ait köpek hastalanınca tedavi altına alındı. Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.

Kuduz paniği yeniden hortladı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca sürecek

ŞÜPHELİ GÖRÜLEN HAYVANLAR İTLAF EDİLDİ

Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.

Kuduz paniği yeniden hortladı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca sürecek

6 AY BOYUNCA KARANTİNA UYGULANACAK

Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy ve Zormağara köyleri de karantina altına alındı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı, Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.

Kuduz paniği yeniden hortladı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca sürecek
Kaynak: İHA
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Dikilitaş, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuduz paniği tekrar ortaya çıktı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuduz paniği tekrar ortaya çıktı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca devam edecek - Son Dakika
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