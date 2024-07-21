Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, kırılgan gruplara özel hizmet sunarak ikincil örselenmeyi önlemeye yardımcı oluyor - Son Dakika
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Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, kırılgan gruplara özel hizmet sunarak ikincil örselenmeyi önlemeye yardımcı oluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin, kadın ve çocuklar başta olmak üzere kırılgan gruplara özel hizmet sunarak adli süreçlerde ikincil örselenmenin önüne geçtiğini belirtti. ADM'ler, suç mağdurlarına bilgilendirme, destek, psikososyal yardım gibi hizmetler sunarak onlara destek oluyor. Türkiye genelinde 170 ADM bulunmaktadır.

21.07.2024 14:49
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye geneli sayısı 170'i bulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin (ADM) kadın ve çocuklar başta olmak üzere kırılgan gruplara özel hizmet sunarak, adli süreçlerde ikincil örselenmenin önüne geçtiğini kaydetti.

Türkiye'de suç mağdurlarına yönelik hizmetleri güçlendirmek amacıyla kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM), suç mağdurlarına adli süreçlerde destek sağlama konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müdürlüklerin özellikle çocuklara ve kadınlara adli süreçlerde destek verdiğini belirterek, "Bu müdürlükler özellikle suç mağdurlarını bilgilendirme, mağdurlara destek olma, onlara psikososyal destek verme, mahkemelerden gelecek olan sosyal inceleme rapor taleplerini yerine getirme gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Böylece çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan gruplar dediğimiz diğer grupların ikincil örselenmesinin önüne geçme ve adli süreçlerde onlara destek olma anlamında önemli bir görevi yerine getiriyorlar" dedi.

ADM sayısı 170'e ulaştı

2019 yılı Nisan ayında pilot olarak İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerinde kurulan ADM sayısı, 2023 yılı sonunda 167 olmuştu. Ortaca, Gölbaşı ve Tatvan adliyelerinde de kurulumların tamamlanmasıyla birlikte 81 ilde ve birçok ilçede bu sayı 170'e ulaştı.

Ayrıca Anamur, Birecik, Çeşme, Ergani ve Reyhanlı adliyelerinde de fiziki mekan ve personele yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından müdürlüklerin faaliyete geçmesi planlanıyor.

Müdürlüklerde 6 büro hizmet veriyor

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri; Bilgilendirme ve Yönlendirme, Kırılgan Grup Destek, Ceza Yargılaması Destek, Hukuk Yargılaması Destek, Adli Yardım Hizmetleri, Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki İşlemleri bürolarından oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Türkiye, Çocuk, Hukuk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, kırılgan gruplara özel hizmet sunarak ikincil örselenmeyi önlemeye yardımcı oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, kırılgan gruplara özel hizmet sunarak ikincil örselenmeyi önlemeye yardımcı oluyor - Son Dakika
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