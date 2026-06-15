Ağır Kaldırma Vinci \'Saıpem 7000\' Romanya\'ya Yola Çıktı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, 200 metre uzunluğundaki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ağır kaldırma vinci 'Saıpem 7000', Romanya'ya gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İzmir'den Romanya'ya giden Bahamalar bayraklı toplam 200 metre uzunluğundaki 87 metre genişliğindeki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ağır kaldırma vinci 'Saıpem 7000' saat 09.30 sıralarında Kepez önlerinde oldu. Geminin boğazdan geçişi sırasında trafik çift taraflı olarak askıya alındı. 'Saıpem 7000' gemisine boğazdan geçişi sırasında 'KEGM-9', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-18', 'Kurtarma-21' refakat ederken vinci 'Pacıfıc Dıscovery' ve 'GH Dıscovery' çekti. Dünyanın 3'üncü büyük ağır kaldırma vinci 14 bin tonluk tandem kaldırma kapasitesine sahipken rekoru 13 bin ton. - ÇANAKKALE