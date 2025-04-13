Ağıralioğlu: Sorunlara Nefes Olma Kararı - Son Dakika
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Yerel

Ağıralioğlu: Sorunlara Nefes Olma Kararı

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Yavuz Ağıralioğlu, partisinin iktidar ve muhalefet sorumluluğunu vurgulayarak, çözüm yolları arayacaklarını açıkladı.

13.04.2025 13:48
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Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " AK Parti'nin elinde gücü varken, her şeyi yapma kudreti varken, her programı tatbik edecek kadar imkanı varken memleketin sorunlarını çözemediği için bence mesul. Muhalefet de bu kadar sorun varken iktidar olamadığı için sorumludur. Dolayısıyla gücü varken yapamayanlar sorun varken olamayanlar arasında sıkışmış memleketimize nefes olmaya karar verdik" dedi.

Ağıralioğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve parti binasının açılış programına katılmak için geldiği Elazığ'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin particilikten yorulduğunu, siyasetçiye ve siyaset kurumuna güvenin azaldığını belirten Ağıralioğlu, "28 Ekim'de kurulduk. Teşkilatlanmamızı bitirip kongremizi tamamladık. Seçilebilme hakkımızla ilgili kurultayımızı 20 Nisan'da yapıyoruz. Memlekete hizmet etmek adına, yükünü çekmeye hazırlanıyoruz. Milletimizin particilikten çok yorulduğu bir siyasal iklimde, milletin partiye, particiliğe, siyasetçiye güveninin azaldığı bir siyasi ortamda kurulduk" dedi.

"Elazığ yerelin sorunları ile genelin sorunlarının ağırlaştığı şartlarda nefes almaya çalışıyor"

Elazığ'daki sorunların ülkenin birçok yerinde de yaşandığını ifade eden Ağıralioğlu, ülkenin iyi yönetilmediğini ve kaynakların doğru yönetilmesi halinde insanların çok daha iyi koşullarda yaşayabileceğini belirtti.

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün evde üç çalışanla orta direk diye bir şey yok. Tarım ve hayvancılıkta ciddi sıkıntı var. Burası iki tane deprem atlattı. Yerelin sorunları ile  genelin sorunlarının ağırlaştığı şartlarda Elazığ nefes almaya çalışıyor. Elazığ'ın kendine ait sıkıntıları da var. Ama bu sıkıntılar da sadece Elazığ'da değil, Malatya'da aynı sıkıntılar var, Maraş'ta aynı, gelin Ankara'ya aynı. Yani Türkiye'de sorunlarda benzerleşme sağladılar. O yüzden Türkiye'de önümüzdeki dönem şuna karar vermiş bir parti olarak biz kendimizi lanse ediyoruz: 'Türkiye'ye daha iyi yönetilseydi daha zengin olabilirdi. Memleketin kaynakları doğru yönetilseydi bu yaşadığımız şartlardan çok daha iyi şartlarda yaşayabilirdik'.

AK Parti elinde gücü varken, her şeyi yapma kudreti varken, her programı tatbik edecek kadar imkanı varken memleketin sorunlarını çözemediği için bence mesul. Muhalefet de bu kadar sorun varken iktidar olamadığı için sorumludur. Dolayısıyla gücü varken yapamayanlar sorun varken olamayanlar arasında sıkışmış memleketimize nefes olmaya karar verdik."

"Siyasetin ilkesizliği siyasete karşı güvensizlik oluşturdu"

Ağıralioğlu, ülkenin ekonomik koşullarının nabzını en iyi tutanların esnaf olduğunu ifade etti. Tüm sorunların temelinde yüksek enflasyonun olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Stokçuluk diye Tayyip Bey kızıyor ama stokçuluğa sebep olan yüksek enflasyondur. Sattığı malı yerine koyamayacağını düşünürsek insanlar mecburen ya satmamaya ya biriktirmeye yönelirler. O iklimi değiştirmek zorunda olanlar ya etiket ve rakam değiştirerek ya da bakan değiştirerek enflasyonla mücadele ediyorlar.

Mesela 2003'te en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 47 fazlaymış. Şimdi en düşük emekli aylığı asgari ücretten yüzde 45 daha az. Neye sebep oldu bu? Evinin kirasına yetmez, yemeğe yetmez. Evlatlarına yük olur, aile bozulur. Millet aldığı para ile geçinemeyince düğüne gidemez, takı takamaz, evladını evlendiremez, ev alamaz, ev alsa döşeyemez. Emekli olduğunda ikramiyesi ile eskiden bir ev alınabiliyordu. Şimdi koltuk takımı alınamıyor. Şartlar bu hale geldiği için yönetim krizi ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Siyasetin ilkesizliği siyasete karşı güvensizlik oluşturdu."

"İktidarın geçen dönem milletten aldıkları vekaleti boşa düştü"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2023'te DEM Parti ve PKK ile pazarlık yapmakla suçlayan iktidarın aynı şeyleri yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Biz devlet düşmanlarıyla, vatan düşmanlarıyla bir olmuyoruz, PKK'lılarla DEM'le pazarlık yapmıyoruz, Öcalan'a selam durmuyoruz, Selahattin'i sevmiyoruz" diyerek milletten oy aldığını anlattı.

Ağıralioğlu, "Millet dedi ki, 'Fakirliğe, işsizliğe, çocuklarımızın işsizliğine razı oluyoruz, enflasyona da razı oluyoruz. Kabahatlerinizi bildiğimiz halde sırf siz devlet düşmanlarıyla oturmuyorsunuz diye size bir daha avans veriyoruz'. Bu yüzden vekalet verdiler. Vekaletten sonra şimdi yaptıklarına bakın. 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Öcalan'ı çıkaracak, Demirtaş'ı serbest bırakacak, HDP'lilerle oturacak, DEM'lilerle oturacak, utanmadan pazarlık yapacaklar, şehitlerin, şühedaların, gazilerin hatırını saymayacaklar, onların ödediği bedeller üstünde bu pis hesaplara'... falan diye konuştular. Meğerse kendileri yapacaklarmış. O yüzden kızıyorlarmış. Şimdi geçen dönem milletten aldıkları vekaleti boşa düştü." diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ağıralioğlu: Sorunlara Nefes Olma Kararı - Son Dakika

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