Ağrı'da 270 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatı sürüyor - Son Dakika
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Ağrı'da 270 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatı sürüyor

Ağrı\'da 270 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatı sürüyor
17.06.2026 09:39
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yapımı devam eden 270 yataklı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Modern donanımı, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri ve 194 deprem izolatörüyle inşa edilen hastanenin kentin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yapımı tüm hızıyla devam eden 270 yataklı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Sağlık alanında kente kazandırılması planlanan önemli yatırımlardan biri olan hastane projesinde yürütülen çalışmaları yerinde gören Vali Bozkurt, yetkililerden inşaatın son durumu, fiziki ilerleme süreci ve planlanan hizmet alanlarına ilişkin bilgi aldı. Tamamlandığında Ağrı'nın sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen hastane, modern donanımı, yüksek yatak kapasitesi ve kapsamlı hizmet birimleriyle dikkat çekiyor. Kadın doğum ve çocuk sağlığı alanında bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan sağlık tesisi, hem hasta konforunu hem de güvenli hizmet sunumunu önceleyen mimari ve teknik özelliklerle inşa ediliyor.

Ağrı'da 270 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatı sürüyor

194 DEPREM İZOLATÖRÜYLE GÜVENLİ SAĞLIK TESİSİ OLARAK İNŞA EDİLİYOR

Ağrı'da yapımı devam eden 270 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, depreme karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla 194 deprem izolatörüyle inşa ediliyor. Sağlık tesisinin bu özelliğiyle olası afet durumlarında da güvenli hizmet sunabilecek şekilde planlandığı belirtildi. Modern hastane yapısının, yalnızca kapasite açısından değil, teknik güvenlik ve hizmet sürekliliği bakımından da kentin sağlık altyapısına güçlü bir katkı sağlaması bekleniyor. Vali Önder Bozkurt'un incelemeleri sırasında, hastanenin inşaat sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililer tarafından kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda aralıksız şekilde sürdürüldüğü ifade edilirken, hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Ağrı'da kadın doğum, çocuk sağlığı, yenidoğan bakımı ve acil sağlık hizmetlerinde daha güçlü bir kapasite oluşturulacağı vurgulandı. Modern donanımıyla hizmet vermesi planlanan hastanenin, vatandaşlara daha konforlu ve erişilebilir sağlık hizmeti sunması hedefleniyor. Özellikle anne ve çocuk sağlığı alanında ihtiyaç duyulan birimlerin tek çatı altında toplanmasıyla, hem sağlık çalışanlarının hizmet sunum süreçlerinin güçlenmesi hem de vatandaşların daha kapsamlı sağlık hizmetine ulaşması amaçlanıyor.

Ağrı'da 270 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatı sürüyor

HASTANEDE 57 POLİKLİNİK, 15 DOĞUM SALONU VE 6 AMELİYATHANE YER ALACAK

Toplam 270 yatak kapasitesine sahip olacak Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde kapsamlı sağlık birimleri yer alacak. Hastanede 34 yenidoğan yoğun bakım, 13 çocuk yoğun bakım ve 6 erişkin yoğun bakım yatağı bulunacak. Bu kapasiteyle özellikle yenidoğan ve çocuk sağlığı alanlarında daha güçlü bir tedavi altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Projede ayrıca 6 ameliyathane, 15 doğum salonu, 57 poliklinik ve 28 yataklı acil servis bölümü yer alacak. Bu birimlerin hizmete girmesiyle birlikte hastanenin hem rutin sağlık hizmetlerinde hem de acil müdahale gerektiren durumlarda önemli bir merkez olması bekleniyor. Doğum salonları ve yoğun bakım üniteleriyle hastane, kadın doğum ve çocuk sağlığı alanında bölgesel ölçekte önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Ağrı'nın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli projeler arasında gösterilen hastanenin inşaat çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam ettiği bildirildi. Tamamlandığında modern fiziki yapısı, güçlü teknik donanımı ve yüksek hizmet kapasitesiyle vatandaşlara güvenli, konforlu ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan 

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Son Dakika Yerel Ağrı'da 270 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatı sürüyor - Son Dakika

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