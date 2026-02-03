Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, İzmir'de Kapılarını Açtı

(İZMİR) - İzmir'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, "Hayat Veren Su" temasıyla başladı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "İzmir'in yüzde 30'u tarım arazisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman bu hacmin gerekliliklerine yakışır şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Tarım ve Gıda Komisyonu oluşturduk. Çok sesli bir şekilde tartışmak ve ortak akıl üretmek için kuruldu. Kentsel Gıda Stratejisi planımızı yürütüyoruz" dedi.

Avrupa'nın en büyük dört tarım fuarı arasında gösterilen, Türkiye'nin en kapsamlı tarım organizasyonlarından 21. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir'de ziyaretçilere açıldı. 3-7 Şubat günleri aasında düzenlenecek fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini, üreticileri ve teknoloji firmalarını bir araya getiriyor.

Açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu katıldı.

"Su krizi en açık tehditlerden biri"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in tarihsel olarak hem tarım hem de fuarlar şehri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl 120 bin üzerinden ziyaretçi katılmıştı. Bu sene 500 firma ve 150 bin katılımcı bekliyoruz. Tarım sektörünü kapsayacak ilerici teknolojilerine ulaşabilecekler. Bu çözümlere ihtiyacımız var. Dünya zorunlu bir dönüşüm sürecinin içinde. Bunu doğru okumak zorundayız. Birleşmiş Milletler Tarım verilerine göre 673 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Su krizi geçen yıl da çok konuştuğumuz konularda biriydi. Şehrimiz beş ay yağış almadı. Su krizi en açık tehditlerden biri. Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını biliyoruz. 240 gölden 186'sı tamamen kurudu. Geri kalanlarda da seviye kaybediyor ve kirlilik yaşıyorlar. İki temek zorunluluk var. Teknolojik dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Toplumumuzun tüm katmanlarıyla yerel yönetimden tüketicilere doğru ve ortak kararlar almak zorundayız. Bizim de hep birlikte bu iş birliğine ve ortak akıl boyutuna odaklanmamız gerekiyor. İzmir'in yüzde 30'u tarım arazisi. Bitkisel tarımda 2 veya 3'üncü hayvansal üretimde 3'üncü sıradayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman bu hacmin gerekliliklerine yakışır şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Kırsal Daire Başkanlığı kurduk bu adımı kırsalın sorununa hızla ulaşmak için kurduk. Tarım ve Gıda Komisyonu oluşturduk. Çok sesli bir şekilde tartışmak ve ortak akıl üretmek için kuruldu. Kentsel Gıda Stratejisi planımızı yürütüyoruz."

"8 ayda 20 noktaya İZMAR kurduk"

Gençlerin tarım ve hayvancılık ile uğraşmayı tercih etmediklerine dikkat çeken Tugay, çiftçilerin ortalama yaşlarının 58'e ulaştığını belirterek, "Beydağ'da bir muhtar bana 'Çocuklarımız topraklarımız olduğu halde asgari ücretle çalışmaya gidiyorlar bunu durdurmalısınız' demişti. Pilot bölgede 30 köyde gençlerin buraları terk etmemesi için neler yapabiliriz bunları çalışıyoruz. 21 ayda üreticiye 694 milyonluk destek sağladık. Bu yılda bunu 1 milyar liraya çıkaracağımızı söyledik. Daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorum. 8 ayda 20 noktaya İZMAR kurduk. Sayısını 50'ye çıkarmayı hedefledik. Üreticiden aldığımız ürünü tüketiciye ulaştırdığımız marketler bunlar. Bizim yönümüz de rotamız da belli. Hem üreticinin hem de tüketicinin yanında olmak" diye konuştu.

"Çiftçinin patron olduğu bir Türkiye istiyoruz"

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, çiftçinin mevcut durumunun gündeme getirilmediğini belirterek, "Türkiye'de kölelik haline geldi. Herkes sürdürülebilirlikten ve gençlerden bahsediyor. Ben size soruyorum: Bir genç neden köye gelip üretim yapsın? Sadece sanayicinin ve tüccarın kazandığı yerde bize nasıl bir yer ayrılıyor. İhtisaslaşmamız gerekiyor. Bir sepete birçok ürün koyuyoruz. Hangisinden tutturursak oradan para kazanalım diye. Bundan sürdürülebilirlik olmaz. Biz şunu vadedebiliriz. Biz üreticinin markalaşabildiği ve hak ettiği değeri cebine koyabildiği, çiftçinin patron olduğu bir Türkiye istiyoruz. Biz üretimi planlamazsak, küçük işletmeleri kooperatifleştirmeye yöneltemezsek… Kooperatif içerisinde üreticinin büyütüldüğü, küçüklerin ekonomik ölçüye getirildiği bir üretim modeline geçmemiz lazım. Biz İzmir'de İzmir tulum peynirini satamıyorsak bu bizim ayıbımızdır kimsenin değil" dedi

"Tarım siyaset üstü bir konu"

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, "Tarım siyaset üstü bir konu. Bizim için tarım bir milli güvenlik sorunudur. Tarım toplumundan bu yana, tarih boyunca tarım için 3 unsur iyi yönetilmelidir. Toprak, insan ve su… Türkiye bu 3 unsuru da kötü yönetiyor. Suda durum çok daha vahim. Türkiye insanımı doyurmak zorunda mıyım değil miyim bunun kararını vermeli. Türkiye'nin yapacağı ilk şey insanını sağlıklı gıdaya eriştirmek" dedi.

"Toprak ana ise su onun hayatıdır"

Bu sene iklim krizine farkındalık zorunluluğundan yola çıkarak hayata geçirilen fuarın açılış konuşmasını yapan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tanık, fuarı 21'inci kez düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Çeyrek asıra yaklaşan yolculuğumuzda tarımın vizyon merkezi oldu. Her yıl sektörün nabzını tutan bir tema işliyoruz. Bu tema bir zorunluluk. Neden su? Çünkü biliyoruz ki toprak ana ise su onun hayatıdır. Su yoksa fidanın anlamı yok. Bugün dünya, ülkemiz ve şehrimiz iklim krizinde büyük bir sınav veriyor. Sektörün temsilcileri olarak suyu yönetemezsek sektörü zaten yönetemeyiz. Vahşi sulama alışkanlıklarımızı tarihe gömmek zorundayız. Sürdürülebilirlik suyumuzu ne kadar tasarrufla kullandığımızla doğru orantılı. Amacımız çiftçinin bir damla suyu bile ziyan etmeden maksimum verime ulaşmasını sağlamaktır. O bir damla çocuklarımızın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Kuraklık ve benzeri felaketlere rağmen çiftçinin üretime devam ettiğini belirten İzmir Ticaret Odaları İl Koordinasyon Başkanı İbrahim Erdallı, "Çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Bu sene ilk defa olarak çiftçilerimizden 'SGK borcu yoktur' kağıdı istenmesi çiftçiyi zor durumda bırakmaktadır. 2026 yılının çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Bu yüzyılda insanoğlunun pandemi ve iklim değişikliği ile sınandığının altını çizen Ege Sanayi Bölge Odası (EBSO) Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, "Tarımsal ve hayvansal üretimde artan zorluklar, artan maaliyetler gıdanın sürdürülebilirliği riskini de getirdi. Tarım ve hayvancılık hala en stratejik sektörlerin başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası (İTO) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise "Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Gıda talebi büyüyor. Üretim alanları sınırlı. Toprak kalitesi bozuluyor. İklim krizinin etkileri küresel tarımın en belirleyici faktörü haline geldi. İklime dayalı tarım artık küresel bir zorunluluktur. İnsanlar üretmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor" ifadelerine yer verdi.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, "Bilgi ve teknoloji temelli iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir yöntemleri bir tercih değil zorunluluk olarak görüyoruz. Tarım ve sanayi entegrasyonu sağlamayı, katma değerli ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. İzmir bu dönüşümün öncüsü olmaya hazır bir kent" dedi.